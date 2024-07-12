Кім Кардаш’ян поділилася незвичними процедурами для омолодження

Бізнесвумен Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Власниця бренду Skims Кім Кардаш'ян серйозно ставиться до антивікових процедур. Зірка робить собі ін'єкції, які дозволяють їй виглядати молодше.

Про це пише Page Six.

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В останньому епізоді реаліті-шоу "Кардаш'ян", 43-річна засновниця Skims розповіла про незвичайну процедуру для обличчя, завдяки якій вдається виглядати молодшою.

"Я зробила процедуру зі спермою лосося, мені ввели в обличчя сперму лосося", — поділилася вона.

Процедури для обличчя зі спермою лосося популярні в Кореї вже багато років. Косметологи зазначають, що такі ін'єкції підвищують рівень колагену, прискорюють клітинний обмін і допомагають побороти пігментацію.

Бізнесвумен Кім Кардаш'ян ін'єкції. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Бізнесвумен Кім Кардаш'ян про доглядові процедури. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Зірка серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон також експериментувала з цією процедурою. Акторка зізналася, що після таких ін'єкцій не помітила особливих змін у на своєму обличчі.

Кім Кардаш'ян доходить до крайнощів, коли мова йде про її зовнішність. Зірка реаліті-шоу скинула вісім кілограмів за три тижні до Met Gala 2022.

Раніше шанувальники розкритикували зірку реаліті-шоу Кім Кардаш'ян, яка повторила образ своєї дочки Норт із виступу на концерті з нагоди 30-річчя мультфільму "Король Лев". А також ексчоловік Кім репер Каньє Вест з дружиною, за словами його колишньої асистентки, брав участь в оргії.