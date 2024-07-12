Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Кім Кардаш'ян зізналася, завдяки яким процедурам їй вдається молодо виглядати arrow

Кім Кардаш'ян зізналася, завдяки яким процедурам їй вдається молодо виглядати

12 липня 2024 11:38
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Кім Кардаш’ян поділилася незвичними процедурами для омолодження
Бізнесвумен Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Власниця бренду Skims Кім Кардаш'ян серйозно ставиться до антивікових процедур. Зірка робить собі ін'єкції, які дозволяють їй виглядати молодше.

Про це пише Page Six.

Читайте також:

Кім Кардаш’ян про "уколи краси"

В останньому епізоді реаліті-шоу "Кардаш'ян", 43-річна засновниця Skims розповіла про незвичайну процедуру для обличчя, завдяки якій вдається виглядати молодшою.

"Я зробила процедуру зі спермою лосося, мені ввели в обличчя сперму лосося", — поділилася вона.

Процедури для обличчя зі спермою лосося популярні в Кореї вже багато років. Косметологи зазначають, що такі ін'єкції підвищують рівень колагену, прискорюють клітинний обмін і допомагають побороти пігментацію.

Кім Кардаш'ян зізналася, завдяки яким процедурам їй вдається молодо виглядати - фото 1
Бізнесвумен Кім Кардаш'ян ін'єкції. Фото: instagram.com/kimkardashian/
Кім Кардаш'ян зізналася, завдяки яким процедурам їй вдається молодо виглядати - фото 2
Бізнесвумен Кім Кардаш'ян про доглядові процедури. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Зірка серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон також експериментувала з цією процедурою. Акторка зізналася, що після таких ін'єкцій не помітила особливих змін у на своєму обличчі.

Кім Кардаш'ян доходить до крайнощів, коли мова йде про її зовнішність. Зірка реаліті-шоу скинула вісім кілограмів за три тижні до Met Gala 2022.

Раніше шанувальники розкритикували зірку реаліті-шоу Кім Кардаш'ян, яка повторила образ своєї дочки Норт із виступу на концерті з нагоди 30-річчя мультфільму "Король Лев". А також ексчоловік Кім репер Каньє Вест з дружиною, за словами його колишньої асистентки, брав участь в оргії.

Кім Кардашян закордонні зірки краса косметолог догляд лосось

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

3 липня 2024

10:28 Мінімальна зарплата в липні — як зміняться доходи українців

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня