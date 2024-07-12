Кім Кардаш’ян поділилася незвичними процедурами для омолодження

Кім Кардаш'ян зізналася, завдяки яким процедурам їй вдається молодо виглядати
Власниця бренду Skims Кім Кардаш'ян серйозно ставиться до антивікових процедур. Зірка робить собі ін'єкції, які дозволяють їй виглядати молодше.
Про це пише Page Six.
Кім Кардаш’ян про "уколи краси"
В останньому епізоді реаліті-шоу "Кардаш'ян", 43-річна засновниця Skims розповіла про незвичайну процедуру для обличчя, завдяки якій вдається виглядати молодшою.
"Я зробила процедуру зі спермою лосося, мені ввели в обличчя сперму лосося", — поділилася вона.
Процедури для обличчя зі спермою лосося популярні в Кореї вже багато років. Косметологи зазначають, що такі ін'єкції підвищують рівень колагену, прискорюють клітинний обмін і допомагають побороти пігментацію.
Зірка серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон також експериментувала з цією процедурою. Акторка зізналася, що після таких ін'єкцій не помітила особливих змін у на своєму обличчі.
Кім Кардаш'ян доходить до крайнощів, коли мова йде про її зовнішність. Зірка реаліті-шоу скинула вісім кілограмів за три тижні до Met Gala 2022.
Раніше шанувальники розкритикували зірку реаліті-шоу Кім Кардаш'ян, яка повторила образ своєї дочки Норт із виступу на концерті з нагоди 30-річчя мультфільму "Король Лев". А також ексчоловік Кім репер Каньє Вест з дружиною, за словами його колишньої асистентки, брав участь в оргії.
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