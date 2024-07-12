Ким Кардашьян поделилась необычными процедурами для омоложения

Бизнесвумен Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Обладательница бренда Skims Ким Кардашьян серьезно относится к анти возрастным процедурам. Звезда делает себе инъекции, которые позволяют ей выглядеть моложе.

Об этом пишет Page Six.

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В последнем эпизоде реалити-шоу "Кардашьян", 43-летняя основательница Skims рассказала о необычной процедуре для лица, благодаря которой ей удается выглядеть моложе.

"Я сделала процедуру со спермой лосося, мне ввели в лицо сперму лосося", — поделилась она.

Процедуры для лица со спермой лосося популярны в Корее уже много лет. Косметологи отмечают, что такие инъекции повышают уровень коллагена, ускоряют клеточный обмен и помогают побороть пигментацию.

Бизнесвумен Ким Кардашьян инъекции. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Бизнесвумен Ким Кардашьян об уходовых процедурах. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон также экспериментировала с этой процедурой. Актриса призналась, что после таких инъекций не заметила особых изменений в своем лице.

Ким Кардашьян доходит до крайностей, когда речь идет о ее внешности. Звезда реалити-шоу сбросила восемь килограммов за три недели до Met Gala 2022 года.

Ранее поклонники раскритиковали звезду реалити-шоу Ким Кардашьян, повторившую образ своей дочери Норт по выступлению на концерте по случаю 30-летия мультфильма "Король Лев". А также экс муж Ким рэпер Канье Вест с женой, по словам его бывшей ассистентки, принимал участие в оргии.