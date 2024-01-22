Ким Кардашьян снялась в откровенной рекламе косметики

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян порадовала своих 364 миллиона подписчиков в Instagram, поделившись серией фото. 43-летняя знаменитость снялась в откровенном белье, рекламируя новую коллекцию косметики от своего бренда SKKN By Kim.

Об этом пишет Daily Mail.

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Предпринимательница надела откровенное светло-серое белье. Ее пышные черные волосы во время фотосессии оставались распущенными и спадали на плечи. Два года назад Кардашьян объявила, что запустит SKKN By Kim.

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Бизнесвуман управляла косметической компанией KKW Beauty с 2017 по июль 2021 года. В июне 2022 года Ким выпустила первый набор продуктов своего новейшего бренда, включавшего разные предложения, связанные с уходом за кожей. С этого момента она появилась на многочисленных рекламных фотографиях своей компании.

На прошлой неделе Кардашьян объявила, что вернется в косметический бизнес, когда показала, что ее бренд выпустит новый набор карандашей для губ.

"При разработке Skkn By Kim Makeup моей целью было не только создать универсальные косметические средства, но и обеспечить, чтобы наши продукты были чистыми, увлажняющими, удобными и улучшали вид и ощущения", — сказала она.

В заключение звезда соцсетей заявила, что новые продукты ее компании являются результатом нескольких лет ее собственных наблюдений за людьми из мира косметологии.

"Нас вдохновили секреты красоты, которые я собирала от экспертов отрасли на протяжении многих лет", — сказала она.

Напомним, пышнотелая Лана Дель Рэй похвасталась формами в шелковом белье от Ким Кардашьян.

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