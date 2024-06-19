Кінець епохи — Ріанна замінила Шарліз Терон у рекламі культового бренду

Акторка Шарліз Терон. Фото: instagram.com/charlizeafrica/

Співачка Ріанна стала новим обличчям парфумів J'Adore Dior. Артистка змінила Шарліз Терон, яка понад 20 років була амбасадором цього аромату.

Про це стало відомо у соціальній мережі бренду.

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Модний будинок Dior повідомив новину про призначення Ріанни обличчям культових парфумів. Перша рекламна кампанія за участю співачки вийде 1 вересня.

"З моменту свого створення в 1999 році J'Adore завжди був уособленням сильних і надихаючих жінок. Ріанна - королева нашого часу, яка надихає особистість і символ розширення жіночих прав та можливостей", — йдеться у заяві генерального директора Parfums Christian Dior Веронік Куртуа.

У 2004 році колишній креативний директор Dior Джон Гальяно запросив стати новим обличчям аромату J'Adore актрису та свою музу Шарліз Терон, яка змінила модель Тіу Квік. За 20 років як амбасадор аромату Терон знялася в безлічі рекламних роликів і кампаній.

"Бути новим обличчям J'Adore — це і честь, і місія. Цей аромат, який я так давно знаю і люблю, так багато означає для жінок. Я з нетерпінням чекаю можливості приєднатися до цієї пригоди і зробити свій внесок у нього через мій світ , мою історію, моє коріння, а також через мою творчість і моє розуміння жіночності", — прокоментувала 36-річна співачка своє призначення.

Нагадаємо, Аня Тейлор-Джой знялась для відомого глянцю. А раніше Анджеліна Джолі знялась в образі гейші.