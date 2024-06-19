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Конец эпохи — Рианна заменила Шарлиз Терон в рекламе культового бренда

19 июня 2024 08:37
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Конец эпохи Рианна заменила Шарлиз Терон в рекламе культового бренда
Актриса Шарлиз Терон. Фото: instagram.com/charlizeafrica/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Певица Рианна стала новым лицом прфюма J'Adore Dior. Артистка сменила Шарлиз Терон, которая более 20 лет была послом этого аромата.

Об этом стало известно в социальной сети бренда.

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Модный дом Dior сообщил новость о назначении Рианны лицом культового парфюма. Первая рекламная кампания с участием певицы выйдет 1 сентября.

 

 

"С момента своего создания в 1999 году J'Adore всегда был олицетворением сильных и вдохновляющих женщин. Рианна — королева нашего времени, вдохновляющая личность и символ расширения женских прав и возможностей", — говорится в заявлении генерального директора Parfums Christian Dior Вероник Куртуа.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Dior Beauty Official (@diorbeauty)

 

В 2004 году бывший креативный директор Dior Джон Гальяно пригласил стать новым лицом аромата J'Adore актрису и свою музу Шарлиз Терон, сменившую модель Тиу Квик. За 20 лет как посол аромата Терон снялась во множестве рекламных роликов и кампаний.

"Быть новым лицом J'Adore — это и честь, и миссия. Этот аромат, который я так давно знаю и люблю, так много значит для женщин. Я с нетерпением жду возможности присоединиться к этому приключению и внести свой вклад в него через мой мир, мою историю, мои корни, а также из моего творчества и моего понимания женственности", — прокомментировала 36-летняя певица свое назначение.

Напомним, Аня Тейлор-Джой снялась для известного глянца. А раньше Анджелина Джоли снялась в образе гейши.

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