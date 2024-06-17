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Коханий Ріанни знявся з їхніми синами у рекламі люксового бренду

17 червня 2024 13:45
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Коханий Ріанни знявся з їхніми синами у рекламі люксового бренду
Репер A$AP Rocky з дітьми. Фото: instagram.com/asaprocky/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Репер A$AP Rocky разом зі своїми синами від Ріанни знявся у рекламній кампанії Bottega Veneta. Зйомка була присвячена до Дня батька.

Фотографіями репер поділився у своїх соцмережах.

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A$AP Rocky з дітьми знявся у рекламі

Ріанна та A$AP Rocky вперше стали батьками у травні 2022 року, у них народився син RZA. Пізніше, у серпні 2023 року, у пари з'явився ще один син, якого назвали Ріот Роуз Майерс.

 

Репер A$AP Rocky з дітьми
Репер A$AP Rocky з дітьми. Фото: instagram.com/asaprocky/

 

Репер A$AP Rocky з дітьми
Репер A$AP Rocky з дітьми. Фото: instagram.com/asaprocky/

 

Репер A$AP Rocky з дітьми
Репер A$AP Rocky з дітьми. Фото: instagram.com/asaprocky/

 

Репер A$AP Rocky з дітьми
Репер A$AP Rocky з дітьми. Фото: instagram.com/asaprocky/

 

Репер A$AP Rocky з дітьми
Репер A$AP Rocky з дітьми. Фото: instagram.com/asaprocky/

 

Репер A$AP Rocky з дітьми
Репер A$AP Rocky з дітьми. Фото: instagram.com/asaprocky/

 

"Цей особливий момент відображає вразливість, любов та взаємодію між мною та моїми синами. Я пишаюся тим, що я той, кого вони називають батьком", — написав музикант.

До народження Ріота Ріанна розповідала в інтерв'ю Vogue, що їй дуже подобається спостерігати за відносинами A$AP Rocky з первістком: "Я просто сиджу осторонь, поки вони разом проводять час, як дівчинка, яка намагається проникнути в чоловічий клуб і чекає на свою чергу. Мій син божеволіє від свого батька. А я така: "Хіба не я тебе народила? Що відбувається?". Їхній зв'язок неможливо заперечувати".

За словами співачки, A$AP Rocky з тих батьків, які не гидують змінити дитині підгузник: "Роккі ніколи не ухилявся від цього. Він одягає сорочку на ніс і справляється із смердючим підгузком. Це навіть кумедно".

Нагадаємо, Ріанна влаштувала фотосесію у спідньому. А також Ріанна встановила музичний рекорд.

Ріанна
зірки
фотосесія
закордонні зірки

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