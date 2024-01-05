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Конец золотого века Голливуда — в возрасте ста лет скончалась звезда "Мэри Поппинс"

5 января 2024 22:10
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Стас Кожушко
Редактор
Конец золотого века Голливуда — в возрасте ста лет скончалась звезда "Мэри Поппинс"
Актриса Глинис Джонс в фильме "Мэри Поппинс". Фото: X/consequence
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

На 101-м году жизни скончалась легендарная британская актриса Глинис Джонс, которая дебютировала на больших экранах еще до начала Второй мировой войны. Но больше всего она запомнилась по роли миссис Бэнкс в "Мэри Поппинс"

Об этом сообщает издание The Guardian.

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Актриса, преимущественно работавшая и жившая в США, умерла естественной смертью в интернате в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

"Сегодня мне тяжело на сердце после смерти моей любимой клиентки Глинис Джонс. Она прокладывала себе путь в жизни благодаря уму, остроумию и любви к производительности, что повлияло на жизнь миллионов. Это пасмурный день для Голливуда. Мы не только оплакиваем смерть нашей дорогой Глинис, но и оплакиваем конец золотого возраста Голливуда", — отметил в комментарии менеджер артистки.

Актриса Глинис Джонс в старости. Фото: Belmontvillage

Джонс дебютировала в кино в 1938 году, а в 1953-м уже работала в Голливуде. Кроме "Мэри Поппинс" (1964), появилась, в частности, в таких фильмах, как "Придворный шут" (1955), "Вокруг света за 80 дней" (1956), "В конце дня" (1960), за роль в которому она была номинирована на премию "Оскар" как лучшая актриса второго плана.

Глинис Джонс четырежды выходила замуж. Ее единственный сын Гаррет, которого она родила от британского актера Энтони Фортвуд в 1945 году, умер в 2007-м. С этого времени легенда мирового кинематографа вела преимущественно затворнический образ жизни.

Актриса Глинис Джонс в молодости. Фото: Reddit

Напомним, ранее мы писали, что Тоня Матвиенко поделилась аудиозаписью своей мамы, которую она записала перед смертью. Также мы рассказывали, что брат певицы Марии Бурмаки скончался после ранения и контузии на фронте.

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