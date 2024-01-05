Конец золотого века Голливуда — в возрасте ста лет скончалась звезда "Мэри Поппинс"
На 101-м году жизни скончалась легендарная британская актриса Глинис Джонс, которая дебютировала на больших экранах еще до начала Второй мировой войны. Но больше всего она запомнилась по роли миссис Бэнкс в "Мэри Поппинс"
Об этом сообщает издание The Guardian.
Смерть легенды Голливуда
Актриса, преимущественно работавшая и жившая в США, умерла естественной смертью в интернате в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).
"Сегодня мне тяжело на сердце после смерти моей любимой клиентки Глинис Джонс. Она прокладывала себе путь в жизни благодаря уму, остроумию и любви к производительности, что повлияло на жизнь миллионов. Это пасмурный день для Голливуда. Мы не только оплакиваем смерть нашей дорогой Глинис, но и оплакиваем конец золотого возраста Голливуда", — отметил в комментарии менеджер артистки.
Джонс дебютировала в кино в 1938 году, а в 1953-м уже работала в Голливуде. Кроме "Мэри Поппинс" (1964), появилась, в частности, в таких фильмах, как "Придворный шут" (1955), "Вокруг света за 80 дней" (1956), "В конце дня" (1960), за роль в которому она была номинирована на премию "Оскар" как лучшая актриса второго плана.
Глинис Джонс четырежды выходила замуж. Ее единственный сын Гаррет, которого она родила от британского актера Энтони Фортвуд в 1945 году, умер в 2007-м. С этого времени легенда мирового кинематографа вела преимущественно затворнический образ жизни.
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