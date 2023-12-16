Киношные Кейт Миддлтон и принц Уильям снялись для обложки модного журнала

Актеры Мэг Беллами и Эд Маквейвас. Фото:LUC BRAQUET/ELLE

Актеры Мэг Беллами и Эд Маквейвас, сыгравшие Кейт Миддлтон и принца Уильяма в сериале "Корона", стали звездами нового номера известного глянца ELLE.

Об этом пишет ELLE.

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На оборудовании появились новые звезды Netflix — Мэг Беллами и Эд Маквейвас. Они сыграли молодых супругов Виндзеров в финальном сезоне "Короны". Без старинных костюмов и грима они лишь отдаленно напоминают нам королевскую чету.

Первые впечатления актеров от съемок были отнюдь не радостны. Эд был напуган, а Мэг не знала чего ждать. Они оба думали: "А понравимся ли мы зрителям?"

Актеры Мэг Беллами и Эд Маквейвас. Фото:LUC BRAQUET/ELLE

Их опытные коллеги дали совет — нужно иметь хорошую группу поддержки, и тогда все получится отлично.

"Да, рядом с тобой есть хорошие люди, которым ты доверяешь и которых любишь, и которые знали тебя раньше. Также есть новые друзья, которым безразлично, которых вам следует опасаться — ты со мной потому, что я тебе на самом деле нравлюсь, или потому , что ты хочешь чего-нибудь другого от отношений?" — делится открытием Эд.

Актер Эд Маквейвас. Фото:LUC BRAQUET/ELLE

Режиссер культового сериала Питер Морган рискнул, выбрав актеров на важные роли, ранее не снимавшиеся в кино. Эд учился в театральной школе ArtsEd в Лондоне, а Мэг не поступила в театральное и работала в Legoland. Они пошли на открытый кастинг в сериал, и им удалось.

"Мне нравилась "Корона", я хотела быть актрисой и считала, что мне нечего терять", — вспоминает Мэг. Девушка в течение 6 месяцев снималась на пленку, давала личные интервью и участвовала в чтении сценария прежде, чем ее утвердили.

Актриса Мэг Беллами. Фото:LUC BRAQUET/ELLE

"Они привезли нас в Upper Elstree Studios, в эту огромную палатку, полную 150-200 человек — всех, кто работает над шоу, всех руководителей отделов и всех актеров. Было дико. Я помню, как смотрел "Корону" на первом курсе в театральной школе и думал, что это то шоу, в котором я в конце концов хотел бы принять участие, я знал, что сам никогда не буду частью этого, считая, что пропустил лодку, учитывая свой возраст. Я не думал про роли младших членов семьи", — рассказывает о первом чтении и своих впечатлениях Эд.

Актеры в один голос говорят, что это самое лучшее шоу среди всех. Оно очень особенное. Для всей актерской группы это была самая счастливая работа.

Актеры Мэг Беллами и Эд Маквейвас. Фото:LUC BRAQUET/ELLE

За время съемок молодые звезды многое осознали и научились. Они поняли истины, которые хотят сохранить всю жизнь.

"Воспринимать каждый день таким, какой он есть. Ценить каждый день таким, каков он есть, и не слишком волноваться — это для меня разумный способ обращаться с этим", — подытожила Мэг свои достижения на шоу.

Актеры Мэг Беллами и Эд Маквейвас. Фото:LUC BRAQUET/ELLE

"В основном ты должен делать то, что тебе нравится. И это огромный плацдарм для того, чтобы делать больше того, что ты любишь делать. И дыхание. Дыши. Дышите все время", — добавил Эд с улыбкой на лице.

Последний сезон "Короны" уже вышел полностью на платформе Netflix.

Напомним, принц Гарри выиграл суд против известного таблоида.

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