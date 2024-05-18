Кот Степан встретился с Alyona Alyona после Евровидения

Звезда соцсетей кот Степан и рэпер Alyona Alyona. Фото: Instagram/loveyoustepan

После участия в песенном конкурсе "Евровидение-2024" (совместно с Jerry Heil) рэпер Alyona Alyona активно гастролирует в Европе. Также артистка успевает встречаться со своими поклонниками, среди которых известный кот Степан и его хозяйка.

Соответствующая публикация появилась в его соцсетях и TikTok Alyona Alyona.

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Кот Степан встретился с Alyona Alyona

Популярный кот отметил в соцсетях (лишь на Instagram подписаны более 1,4 млн фолловеров), что он никуда не исчезал. Так как именно такие вопросы он получал от поклонников. На своей странице Степан отметил — когда появляется возможность, то идет к кому-то в гости. Так он и встретился с Alyona Alyona. Рэпер опубликовала видео в своем TikTok.

"Посетил Alyona Alyona, чтобы поздравить ее с третьим местом на "Евровидении"! Каждый день мурлыкаю под Teresa & Maria. Моя семья знает эту песню наизусть", — отметил кот Степан.

Кот Степан и его хозяйка Анна из Харькова. Но из-за полномасштабной войны в Украине семья уехала в Европу. Сейчас живет во Львове. Где именно сделал фото и видео Alyona Alyona — звезда соцсетей не написал.

Напомним, ранее мы писали, что Оля Полякова оценила выступление Alyona Alyona и Jerry Heil на "Евровидении-2024". Также мы рассказывали, что Jerry Heil и Alyona Alyona представили клип на новую песню.