Клаудиа Шиффер обрадовалась, что Марго Робби повторила ее культовый образ
Актриса Марго Робби надела на красную дорожку костюм мини от Chanel 1995 года. Впервые в нем дефилировала Клаудия Шиффер, и она прокомментировала выбор звезды.
Звезда выложила сообщение в instagram.
Марго Робби забыла о розовом и выбрала Chanel
Актриса Марго Робби посетила премию AFI Awards и для этого выбрала красно-черный костюм из коллекции Chanel 1995 года. Именно в этой модели дефилировала звезда подиумов Клаудия Шиффер 29 лет назад.
Красная укороченная блуза с подплечниками и массивной брошью с мини-юбкой, украшенной цепочкой Chanel из блестящих кристалликов, идеально подчеркнули подтянутое тело Марго Робби. Она не изменила Chanel даже в выборе сумочки.
Клаудия Шиффер публично прокомментировала выбор звезды фильма Барби.
"Привет, Барби. Так весело видеть, как @chanelofficial S/S в 1995 году возвращается", — написала она под постом.
Ранее голливудская звезда повторила образ культовой актрисы на премии Золотой Глобус.
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