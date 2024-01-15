Клаудиа Шиффер обрадовалась, что Марго Робби повторила ее культовый образ

Марго Робби. Фото: instagram.com/claudiaschiffer/

Актриса Марго Робби надела на красную дорожку костюм мини от Chanel 1995 года. Впервые в нем дефилировала Клаудия Шиффер, и она прокомментировала выбор звезды.

Звезда выложила сообщение в instagram.

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Актриса Марго Робби посетила премию AFI Awards и для этого выбрала красно-черный костюм из коллекции Chanel 1995 года. Именно в этой модели дефилировала звезда подиумов Клаудия Шиффер 29 лет назад.

Красная укороченная блуза с подплечниками и массивной брошью с мини-юбкой, украшенной цепочкой Chanel из блестящих кристалликов, идеально подчеркнули подтянутое тело Марго Робби. Она не изменила Chanel даже в выборе сумочки.

Клаудия Шиффер публично прокомментировала выбор звезды фильма Барби.

"Привет, Барби. Так весело видеть, как @chanelofficial S/S в 1995 году возвращается", — написала она под постом.

Клаудия Шиффер. Фото: instagram.com/claudiaschiffer/

Марго Робби. Фото: instagram.com/claudiaschiffer/

Ранее голливудская звезда повторила образ культовой актрисы на премии Золотой Глобус.

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