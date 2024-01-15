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Клаудиа Шиффер обрадовалась, что Марго Робби повторила ее культовый образ

15 января 2024 14:33
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Клаудиа Шиффер обрадовалась, что Марго Робби повторила ее культовый образ
Марго Робби. Фото: instagram.com/claudiaschiffer/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Актриса Марго Робби надела на красную дорожку костюм мини от Chanel 1995 года. Впервые в нем дефилировала Клаудия Шиффер, и она прокомментировала выбор звезды.

Звезда выложила сообщение в instagram.

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Актриса Марго Робби посетила премию AFI Awards и для этого выбрала красно-черный костюм из коллекции Chanel 1995 года. Именно в этой модели дефилировала звезда подиумов Клаудия Шиффер 29 лет назад.

Красная укороченная блуза с подплечниками и массивной брошью с мини-юбкой, украшенной цепочкой Chanel из блестящих кристалликов, идеально подчеркнули подтянутое тело Марго Робби. Она не изменила Chanel даже в выборе сумочки.

Клаудия Шиффер публично прокомментировала выбор звезды фильма Барби.

"Привет, Барби. Так весело видеть, как @chanelofficial S/S в 1995 году возвращается", — написала она под постом.

Клаудио Шиффер. Фото: instagram.com/claudiaschiffer/
Клаудия Шиффер. Фото: instagram.com/claudiaschiffer/
Марго Робби. Фото: instagram.com/claudiaschiffer/
Марго Робби. Фото: instagram.com/claudiaschiffer/

Ранее голливудская звезда повторила образ культовой актрисы на премии Золотой Глобус.

Также мы рассказывали об образах знаменитостей на открытии кинофестиваля в Палм-Спрингс.

премия
мода
одежда
Клаудия Шиффер
Марго Робби
Chanel

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