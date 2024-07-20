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Клінт Іствуд втратив кохану жінку

20 липня 2024 06:22
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Клінт Іствуд втратив кохану жінку
Актор Клінт Іствуд із коханою. Фото: WireImage
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Партнерка Клінта Іствуда Крістіна Сандера померла у віці 61 року. 94-річний актор і режисер, лауреат Оскара, підтвердив трагічну новину.

Про це пише Daily Mail.

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Пара перебувала у стосунках з 2014 року. Іствуд і Сандера познайомилися, коли вона працювала в готелі Іствуда, Mission Ranch, у Кармелі, штат Каліфорнія, у 2014 році. Незважаючи на 33-річну різницю у віці, їхній роман швидко розвивався. Про їхні стосунки було небагато відомо, але вона підтримувала Іствуда на різних кінопрем’єрах і врученні нагород.

 

Актор Клінт Іствуд із коханою
Актор Клінт Іствуд із коханою. Фото: FilmMagic 

 

Вона дебютувала на червоній доріжці з зіркою на церемонії вручення Оскара 2015 року, де його драма "Американський снайпер" претендувала на шість нагород. Сандеру вперше сфотографували з Іствудом у червні 2014 року, коли інсайдери сказали, що вона переїхала в особняк за 20 мільйонів доларів. Востаннє їх бачили разом у 2019 році – у листопаді 2022 року пара позувала з дочками Клінта.

Інсайдер розповів, що Іствуд був "з Крістіною щасливий".

"Усі діти Клінта їй подобалися", — сказало джерело, додавши, що всі діти добре ставиися до неї.

Пара почала зустрічатися через рік після того, як Іствуд розлучився із другою дружиною Діною після 17 років шлюбу. Раніше Сандера була заміжня за Полом Вейнскоатом у 2003 році лише 11 місяців. Жінку звинувачвав колишній чоловік у домашньому насиллі, а також були чутки, що вона мала проблем з алкоголем.

Іствуд є батьком восьми дітей від шести різних жінок. Клінт став дідусем у 1984 році, коли у дочки Кімбер народився 40-річний син Клінтон. Молодший онук Клінта — шестирічний Титан, якого народила донька Клінта Франческа актору Олександру Рейту.

Нагадаємо, мама Шеннон Догерті прокоментувала смерть відомої доньки. А раніше ми писали, що друзі Шеннон Догерті розкритикували її колишнього чоловіка. 

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