Смерть Шеннен Догерті - друзі розкритикували ексчоловіка покійної зірки

Міг би бути добрішим — друзі розкритикували ексчоловіка покійної зірки "Зачарованих"
Подруга Шеннен Догерті розкритикувала колишнього чоловіка актриси Курта Ісварієнка за відсутність у нього "людяності". Тара Фуріані, бізнес-консультант, опублікувала пост у LinkedIn, критикуючи фотографа після того, як стало відомо, що Догерті погодилася завершити розлучення з ним лише за день до її смерті у віці 53 років.
Про це пише Daily Mail.
Подруга Шеннен Догерті різко висловилася про її ексчоловіка
Зірка "Зачарованих" підписала заяву про відмову від аліментів 12 липня. Наступного дня Догерті померла після боротьби з раком грудей.
"Я дуже засмучена смертю моєї подруги Шеннен…Через розлучення, яке вона переживала в той час. У неї був рак молочної залози 4 стадії, який метастазував у численні частини її тіла, смерть була неминуча, і вона знала про це і змирилася із цим. Але її біль і страждання в попередні місяці не повинні були бути такими глибокими, якби її чоловік був просто порядною людиною. Міг просто проявити трохи людяності до своєї помираючої дружини. Життя таке важке…жити надзвичайно важко з раком і без підтримки, яку ти думав мати. Якщо у вас є можливість бути порядною людиною, скористайтеся нею. Ви не уявляєте, з чим люди мають справу і через що проходять...", — написала подруга зірки серіалу "Беверлі Гіллз".
Тара додала: "жінки…будь ласка, пройдіть перевірку. Ми більше не повинні втрачати людей через це. Раннє виявлення онколгоії є критичним".
Догерті та її колишній завершили розлучення без участі суду.
"Сторони уклали письмову угоду щодо свого майна та їхніх шлюбних або сімейних прав, включаючи аліменти", — йдеться в документах, отриманих People. Згодом документи були підписані Ісварієнком 13 липня.
Догерті відмовилася від свого права на аліменти: "Я свідомо назавжди відмовляюся від будь-якого права отримувати допомогу від колишнього чоловіка", — написала вона в судових документах, отриманих виданням, про чоловіка, за якого вийшла заміж у 2011 році.
Це був третій шлюб Догерті — раніше вона була заміжня за Ешлі Хемілтон і Ріком Саломоном.
У червні вона звинуватила Ісварієнка в навмисному затягуванні судового процесу, щоб уникнути її виплат. Догерті намагалася отримати від Ісварієнка аліменти, оскільки її дохід зменшився.
"Просто неправильно, щоб Курту дозволяли продовжувати наше розлучення в надії, що я помру раніше, ніж він повинен буде мені заплатити, а він продовжує жити своїм життям і ухиляється від своїх обов’язків перед своєю вмираючою дружиною, з якою він живе більше 11 років", — заявила вона в поданих документах.
Догерті померла 13 липня у віці 53 років. У неділю її піарниця Леслі Слоан підтвердила смерть акторки.
Нагадаємо, мама Шеннен Догерті висловилася про смерть дочки. А раніше стало відомо, що говорила про свой похорон Шеннен Догерті.
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