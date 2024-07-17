Смерть Шеннен Догерті - друзі розкритикували ексчоловіка покійної зірки

Акторка Шеннен Догерті. Фото: instagram.com/theshando/

Подруга Шеннен Догерті розкритикувала колишнього чоловіка актриси Курта Ісварієнка за відсутність у нього "людяності". Тара Фуріані, бізнес-консультант, опублікувала пост у LinkedIn, критикуючи фотографа після того, як стало відомо, що Догерті погодилася завершити розлучення з ним лише за день до її смерті у віці 53 років.

Про це пише Daily Mail.

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Зірка "Зачарованих" підписала заяву про відмову від аліментів 12 липня. Наступного дня Догерті померла після боротьби з раком грудей.

Допис подруги Шеннен Догерті. Фото: соціальні мережі

"Я дуже засмучена смертю моєї подруги Шеннен…Через розлучення, яке вона переживала в той час. У неї був рак молочної залози 4 стадії, який метастазував у численні частини її тіла, смерть була неминуча, і вона знала про це і змирилася із цим. Але її біль і страждання в попередні місяці не повинні були бути такими глибокими, якби її чоловік був просто порядною людиною. Міг просто проявити трохи людяності до своєї помираючої дружини. Життя таке важке…жити надзвичайно важко з раком і без підтримки, яку ти думав мати. Якщо у вас є можливість бути порядною людиною, скористайтеся нею. Ви не уявляєте, з чим люди мають справу і через що проходять...", — написала подруга зірки серіалу "Беверлі Гіллз".

Тара додала: "жінки…будь ласка, пройдіть перевірку. Ми більше не повинні втрачати людей через це. Раннє виявлення онколгоії є критичним".

Догерті та її колишній завершили розлучення без участі суду.

"Сторони уклали письмову угоду щодо свого майна та їхніх шлюбних або сімейних прав, включаючи аліменти", — йдеться в документах, отриманих People. Згодом документи були підписані Ісварієнком 13 липня.

Акторка Шеннен Догерті з колишнім чоловіком. Фото: Shutterstock

Догерті відмовилася від свого права на аліменти: "Я свідомо назавжди відмовляюся від будь-якого права отримувати допомогу від колишнього чоловіка", — написала вона в судових документах, отриманих виданням, про чоловіка, за якого вийшла заміж у 2011 році.

Це був третій шлюб Догерті — раніше вона була заміжня за Ешлі Хемілтон і Ріком Саломоном.

У червні вона звинуватила Ісварієнка в навмисному затягуванні судового процесу, щоб уникнути її виплат. Догерті намагалася отримати від Ісварієнка аліменти, оскільки її дохід зменшився.

"Просто неправильно, щоб Курту дозволяли продовжувати наше розлучення в надії, що я помру раніше, ніж він повинен буде мені заплатити, а він продовжує жити своїм життям і ухиляється від своїх обов’язків перед своєю вмираючою дружиною, з якою він живе більше 11 років", — заявила вона в поданих документах.

Догерті померла 13 липня у віці 53 років. У неділю її піарниця Леслі Слоан підтвердила смерть акторки.

Нагадаємо, мама Шеннен Догерті висловилася про смерть дочки. А раніше стало відомо, що говорила про свой похорон Шеннен Догерті.