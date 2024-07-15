У мережі з'явились останні прижиттєві фото зірки серіалу "Беверлі-Гіллз"
На останніх фотографіях Шеннен Догерті зображена рука об руку з друзями за кілька тижнів до її смерті. Догерті була сфотографована з другом Крісом Кортаццо 16 червня, незадовго до того, як померла у віці 53 років після багатьох років боротьби з раком.
Про це пише Daily Mail.
Шеннен Догерті востаннє була помічена у Малібу
Зірку серіалу "Беверлі-Гіллз" і "Зачаровані" побачили з давнім другом, коли вони йшли, обнявши один одного, коли виходили з Малібу Крісті після вечері. Вона була одягнена в капелюх, сірий светр, сині джинси та шльопанці з коричневим паперовим пакетом, імовірно, це була її остання поява на публіці.
Її смерть настала приблизно через місяць після того, як Догерті зізналася, що минулий рік був для неї "справді важким".
"З важким серцем я підтверджую смерть актриси Шеннен Догерті. У суботу, 13 липня, вона програла боротьбу з раком після багатьох років боротьби з недугою. Віддана дочка, сестра, тітка та подруга була оточена своїми близькими, а також її собакою Боуї. Сім'я просить поважати їхнє приватне життя в цей час, щоб вони могли спокійно горювати", — сказала її агент виданню People.
Догерті, яка зіграла Бренду Волш у популярному шоу 1990-х, у 2015 році діагностували рак грудей. Всього через два роки зірка "Зачарованих" розповіла, що рак повернувся після ремісії.
У той час вона сказала Good Morning America: "Через кілька днів або тиждень стане відомо, що це 4 стадія. Отже, рак повернувся".
Минулого року вона оголосила, що її рак поширився на мозок.
Зірка "Зачаровані" залишила серіал у 2001 році. Вона приєдналася до перезапуску серіалу "Беверлі Гіллз" у 2019 році та зіграла дорослу героїню Бренди Волш.
Спочатку Догерті приховувала свій діагноз, але після того, як у 2019 році актор Люк Перрі раптово помер у віці 52 років, вона розповіла про свою боротьбу. Перрі помер 4 березня того ж року після інсульту у своєму будинку Шерман-Оукс, Лос-Анджелес.
"Це так дивно для мене, коли мені поставили діагноз, а потім хтось, начебто здоровий, пішов першим. Це було справді шокуюче", — сказала Догерті в ефірі "Доброго ранку, Америка" у 2020 році.
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