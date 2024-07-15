У мережі з'явились останні прижиттєві фото зірки серіалу "Беверлі-Гіллз"

Акторка Шеннен Догерті. Фото: Backrid

На останніх фотографіях Шеннен Догерті зображена рука об руку з друзями за кілька тижнів до її смерті. Догерті була сфотографована з другом Крісом Кортаццо 16 червня, незадовго до того, як померла у віці 53 років після багатьох років боротьби з раком.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Шеннен Догерті востаннє була помічена у Малібу

Зірку серіалу "Беверлі-Гіллз" і "Зачаровані" побачили з давнім другом, коли вони йшли, обнявши один одного, коли виходили з Малібу Крісті після вечері. Вона була одягнена в капелюх, сірий светр, сині джинси та шльопанці з коричневим паперовим пакетом, імовірно, це була її остання поява на публіці.

Акторка Шеннен Догерті. Фото: Backrid

Акторка Шеннен Догерті на останньому прижиттєвому фото. Фото: Backrid

Акторка Шеннен Догерті з друзями. Фото: Backrid

Її смерть настала приблизно через місяць після того, як Догерті зізналася, що минулий рік був для неї "справді важким".

"З важким серцем я підтверджую смерть актриси Шеннен Догерті. У суботу, 13 липня, вона програла боротьбу з раком після багатьох років боротьби з недугою. Віддана дочка, сестра, тітка та подруга була оточена своїми близькими, а також її собакою Боуї. Сім'я просить поважати їхнє приватне життя в цей час, щоб вони могли спокійно горювати", — сказала її агент виданню People.

Догерті, яка зіграла Бренду Волш у популярному шоу 1990-х, у 2015 році діагностували рак грудей. Всього через два роки зірка "Зачарованих" розповіла, що рак повернувся після ремісії.

У той час вона сказала Good Morning America: "Через кілька днів або тиждень стане відомо, що це 4 стадія. Отже, рак повернувся".

Минулого року вона оголосила, що її рак поширився на мозок.

Зірка "Зачаровані" залишила серіал у 2001 році. Вона приєдналася до перезапуску серіалу "Беверлі Гіллз" у 2019 році та зіграла дорослу героїню Бренди Волш.

Спочатку Догерті приховувала свій діагноз, але після того, як у 2019 році актор Люк Перрі раптово помер у віці 52 років, вона розповіла про свою боротьбу. Перрі помер 4 березня того ж року після інсульту у своєму будинку Шерман-Оукс, Лос-Анджелес.

"Це так дивно для мене, коли мені поставили діагноз, а потім хтось, начебто здоровий, пішов першим. Це було справді шокуюче", — сказала Догерті в ефірі "Доброго ранку, Америка" у 2020 році.

Нагадаємо, раніше ми писали, що померла французька ікона стилю. А зірка серіалу "Альф" разом із собакою загинув за загадкових обставин.