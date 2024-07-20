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Клинт Иствуд потерял любимую женщину

20 июля 2024 06:22
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Клинт Иствуд потерял любимую женщину
Актер Клинт Иствуд с любимой. Фото: WireImage
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Партнерша Клинта Иствуда Кристина Сандера скончалась в возрасте 61 года. 94-летний актер и режиссер, лауреат Оскара подтвердил трагическую новость.

Об этом пишет Daily Mail.

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Пара находилась в отношениях с 2014 года. Иствуд и Сандер познакомились, когда она работала в отеле Иствуда, Mission Ranch, в Кармеле, штат Калифорния, в 2014 году. Несмотря на 33-летнюю разницу в возрасте, их роман быстро развивался. Об их отношениях было немного известно, но она поддерживала Иствуда на разных кинопремьерах и вручении наград.

 

Актер Клинт Иствуд с возлюбленной
Актер Клинт Иствуд с возлюбленной. Фото: FilmMagic

 

Она дебютировала на красной дорожке со звездой на церемонии вручения Оскара 2015, где его драма "Американский снайпер" претендовала на шесть наград. Сандеру впервые сфотографировали с Иствудом в июне 2014 года, когда инсайдеры сказали, что она переехала в особняк за 20 миллионов долларов. В последний раз их видели вместе в 2019 году — в ноябре 2022 года пара позировала с дочерьми Клинта.

Инсайдер рассказал, что Иствуд был "с Кристиной счастлив".

"Все дети Клинта ей нравились", — сказал источник, добавив, что все дети хорошо относились к ней.

Пара начала встречаться спустя год после того, как Иствуд развелся со второй супругой Диной после 17 лет брака. Ранее Сандера была замужем за Полом Вейнскоатом в 2003 году всего 11 месяцев. Женщину обвинял бывший супруг в домашнем насилии, а также были слухи, что у нее были проблемы с алкоголем.

Иствуд является отцом восьми детей от шести разных женщин. Клинт стал дедушкой в 1984 году, когда у дочери Кимбер родился сын Клинтон. Младший внук Клинта — Титан, которого родила дочь Клинта Франческа актеру Александру Рейту.

Напомним, мама Шэннон Доэрти прокомментировала смерть известной дочери. А раньше мы писали, что друзья Шеннон Доэрти подвергли критике ее бывшего супруга.

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