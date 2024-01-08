Клопотенко поділився лайфхаком, як уникати російських сайтів

Шеф-кухар Євген Клопотенко. Фото: Instagram/klopotenko

Шеф-кухар Євген Клопотенко почав цей 2024 вкрай активно в соцмережах. Чи не щодня він публікує деякі спростування та розповідає щось нове з різних сфер. Цього разу Євген поділився лайфхаком, як уникати російських сайтів при пошуку тієї чи іншої інформації.

Відповідна публікація з’явилась в його Instagram.

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37-річний шеф-кухар зазначив, що якщо користувачі мережі напишуть свій запит в Google і додадуть в кінці "-ru" (головне без лапок), то у пошуку видасть будь-які сайти, окрім російських. Під час повномасштабної війни, і, зокрема, епохи дезінформації та пропаганди, це вкрай важливо.

"А коли Google зрозуміє, що ви частіше заходите на українські сайти, буде підіймати їх у пошуку навіть тим, хто пише запит без лайфхаку. І вам також з часом не доведеться писати ці дві букви, буде показувати відразу українське. Ось вам і подаруночок, користуйтеся", — підсумував Клопотенко.

Клопотенка в коментарях подякувала за лайфхак співачка Яна Шемаєва, більш відома як Jerry Heil. Також лайк та позитивний відгук залишили й інші користувачі соцмережі.

Давно шукаю лише українські джерела — і гуглик (Google. - Ред.) звик, —Jerry Heil.

Дякую Євгене, дуже ви правильні речі ставите на освітлення!

Був би по життю такий лайфхак, щоб "-ru"

Дякую. Бо мене вже задовбали російські сайти. YouTube почистила, Інсту — почистила. Тепер черга Google.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Клопотенко розповів, як готував для першої леді Олени Зеленської. Також ми розповідали, який міф спростував Клопотенко.