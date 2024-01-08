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Клопотенко поделился лайфхаком, как избегать российские сайты

8 января 2024 21:31
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Клопотенко поделился лайфхаком, как избегать российские сайты
Шеф-повар Евгений Клопотенко. Фото: Instagram/klopotenko
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Шеф-повар Евгений Клопотенко начал этот 2024 год крайне активно в соцсетях. Ежедневно он публикует некоторые опровержения и рассказывает что-то новое из разных сфер. На этот раз Евгений поделился лайфхаком, как избегать русских сайтов при поиске той или иной информации.

Соответствующая публикация появилась в его Instagram.

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37-летний шеф-повар отметил, что если пользователи сети напишут свой запрос в Google и добавят в конце "-ru" (главное без кавычек), то в поиске выдаст любые сайты, кроме российских. Во время полномасштабной войны, и, в частности, эпохи дезинформации и пропаганды, это очень важно.

"А когда Google поймет, что вы чаще заходите на украинские сайты, будет поднимать их в поиске даже тем, кто пишет запрос без лайфхака. И вам тоже со временем не придется писать эти две буквы, будет показывать сразу украинское. Вот вам и подарочек, пользуйтесь", — подытожил Клопотенко.

Клопотенко в комментариях поблагодарила за лайфхак певица Яна Шемаева, более известная как Jerry Heil. Также лайк и положительный отклик оставили и другие пользователи соцсети.

  • Давно ищу только украинские источники — и гуглик (Google. — Ред.) привык, — Jerry Heil.
  • Спасибо Евгений, очень вы правильные вещи ставите на освещение!
  • Был бы по жизни такой лайфхак, чтобы "-ru"
  • Спасибо. Потому что меня уже задолбали российские сайты. YouTube почистила, Инсту — почистила. Теперь очередь Google.

Напомним, ранее мы писали, что Клопотенко рассказал, как готовил для первой леди Елены Зеленской. Также мы рассказывали, какой миф опроверг Клопотенко.

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