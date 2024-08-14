Князь Монако розповів, як закохався у дружину-чемпіонку
Князь Монако Альбер зізнався, що не закохався у принцесу Шарлін із першого погляду. Князь Альбер вперше зустрів свою дружину, з якою він прожив 13 років, у Монако, коли вона представляла Південну Африку на міжнародних змаганнях з плавання Mare Nostrum у 2000 році.
Про це пише Daily Mail.
Князь Альбер дав рідкісне інтерв'ю
Захоплена спортом Шарлін була молодша за нього на 20 років. Її батько Майкл був продавцем копіювальної техніки, а мати Лінетт займалася дайвінгом.
Незважаючи на те, що його початкові почуття не були однозначними, пара дозволила своєму роману розвиватися.
Саме на відкритті Зимових Олімпійських ігор 2006 року вони вперше представили світові свій роман.
Тепер, у рідкісному спільному інтерв’ю, Альберт розповів про свою невпевненість щодо того, чи вони закохалися на змаганнях 2011 року, він сказав Paris Match: "Я не знаю, чи ми закохалися тоді", додавши, що це було за кілька років потому, коли вони зустрілися знову.
"Я думав, що вона чудово плаває і що вона привітна, весела", — говорить він.
Потім, у червні 2010 року, було оголошено про їхні заручини. Альберт запропонував їй обручку з діамантом. Шарлін була змушена прийняти католицтво — вона була вихована протестанткою — і мала вивчити французьку та монегаський діалект.
"Якщо історія про принцесу Грейс була фільмом, то принцеса Шарлін — це ремейк. Реальність така, що Альберту 52 роки, він трохи повний і набагато менш чарівний і гламурний, ніж був його батько. Це трохи нагадує історію кохання старого чоловіка та молодої жінки, а не історію двох молодих коханців", — говорили журналісти.
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