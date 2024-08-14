Князь Монако розповів, як закохався у дружину-чемпіонку

Князь Монако Альбер та княгиня Шарлен. Фото: Reuters

Князь Монако Альбер зізнався, що не закохався у принцесу Шарлін із першого погляду. Князь Альбер вперше зустрів свою дружину, з якою він прожив 13 років, у Монако, коли вона представляла Південну Африку на міжнародних змаганнях з плавання Mare Nostrum у 2000 році.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Князь Альбер дав рідкісне інтерв'ю

Захоплена спортом Шарлін була молодша за нього на 20 років. Її батько Майкл був продавцем копіювальної техніки, а мати Лінетт займалася дайвінгом.

Незважаючи на те, що його початкові почуття не були однозначними, пара дозволила своєму роману розвиватися.

Князь Монако Альбер та княгиня Шарлен. Фото: WireImage

Саме на відкритті Зимових Олімпійських ігор 2006 року вони вперше представили світові свій роман.

Тепер, у рідкісному спільному інтерв’ю, Альберт розповів про свою невпевненість щодо того, чи вони закохалися на змаганнях 2011 року, він сказав Paris Match: "Я не знаю, чи ми закохалися тоді", додавши, що це було за кілька років потому, коли вони зустрілися знову.

"Я думав, що вона чудово плаває і що вона привітна, весела", — говорить він.

Потім, у червні 2010 року, було оголошено про їхні заручини. Альберт запропонував їй обручку з діамантом. Шарлін була змушена прийняти католицтво — вона була вихована протестанткою — і мала вивчити французьку та монегаський діалект.

"Якщо історія про принцесу Грейс була фільмом, то принцеса Шарлін — це ремейк. Реальність така, що Альберту 52 роки, він трохи повний і набагато менш чарівний і гламурний, ніж був його батько. Це трохи нагадує історію кохання старого чоловіка та молодої жінки, а не історію двох молодих коханців", — говорили журналісти.

Нагадаємо, відома співачка могла зайняти місце Меган Маркл. А раніше королева Ранія вразила стильним вбранням.