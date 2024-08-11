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Відома співачка зізналася, що їй пропонували закрутити роман з принцом Гаррі

11 серпня 2024 07:00
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Відома співачка зізналася, що їй пропонували закрутити роман з принцом Гаррі
Співачка Джейд Феруолл. Фото: instagram.com/jadethirlwall/
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Джейд Фероулл — принцеса поп-музики, але вона могла бути справжньою королівською особою, оскільки її колеги за гуртом Little Mix одного разу намагалися звести її з принцом Гаррі. 31-річна співачка, яка зараз є сольною виконавицею, розповіла Ніку Грімшоу в своєму подкасті Sidetracked, що її колишні колеги по групі Джесі Нельсон, Перрі Едвардс і Лі-Енн Піннок вірили, що вона може поринути у романтичні стосунки з молодшим братом принца Вільяма.

Про це пише Daily Mail.

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Зірка зізналася, що її партнерки за групою намагалася познайомити їх з принцом Гаррі на Royal Variety Performance у 2015 році до того, як він почав зустрічатися з Меган Маркл.

 

 

Джейд зізналася, що почувалася "нервовою", потискаючи йому руку.

Вона пояснила: "Тоді я була самотньою, і всі дівчата казали: "О, Гаррі, ти могла би зустрічатися із ним!". Я подумала: "О, Боже, ось воно". А потім він спустився, і я почала нервувати".

Поп-зірка сказала, що, на її думку, Гаррі вважав її "дивною".

 

Принц Гаррі знайомиться із гуртом
Принц Гаррі знайомиться із гуртом. Фото: Shutterstock  

 

Джейд, яка зараз зустрічається з Джорданом Стівенсом із Rizzle Kicks, сказала: "Я все одно не вмію фліртувати, тому точно нічого не було б. Можливо, я трохи затримала рукостискання, щоб вловити атмосферу. Я бажаю йому добра".

Нагадаємо, Меган Маркл розкритикували за нещирість. А раніше ми писали, що у стосунках принца Гаррі з королем намітилося погіршення.

принц Гаррі Меган Маркл королівська родина зірки зіркова пара

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