Найвродливіша королева світу у модному образі вперше вийшла на публіку у статусі бабусі

Королева Йорданії Ранія. Фото: instagram.com/queenrania/

Королева Йорданії Ранія засвітила стильний образ у статусів бабусі. Найгарніша монарша особа, саме з таким титулом вона потрапляє у престижні рейтинги найвродливіших, завітала в Амман.

Про це пише Daily Mail.

Дружина короля Абдалли II бін Аль-Хусейна виглядала розкішно в модних широких джинсах із виснокою талією та великими кишенями. Вона поєднала джинси із білою сорочкою із короткими рукавами і стильним комірцем. Королева вийшла з гламурним макіяжем та шкіряною сумкою.

Королева Йорданії Ранія. Фото: instagram.com/queenrania/

Королева Йорданії Ранія вразила модним вбранням. Фото: instagram.com/queenrania/

Королева Йорданії зустрілася з молодими підприємцями в Bldr Space, "коворкінгу, який пропонує гнучкі офісні рішення у взаємопов’язаній спільноті", згідно з LinkedIn фірми.

Прогулянка Ранії відбулася після того, як принцеса Раджва, дружина наслідного принца Йорданії Хусейна, 3 серпня народила дівчинку, першу дитину пари та першого онука короля Абдалли II.

Раджва, дружина наслідного принца Йорданії Хусейна, 3 серпня народила дівчинку. Фото: instagram.com/alhusseinjo/

У короткій заяві королівський дім сказав, що дитину назвали Іман. На відео, опублікованому на офіційній сторінці Раджви в Instagram, Хусейн заколисував свою новонароджену доньку під пісню You Are My Sunshine.

Принцеса Іман народилася приблизно через рік після розкішного весілля Хусейна та Раджви, на яке зібралося багато зіркових гостей, у тому числі принц і принцеса Уельські. Кейт, яка в дитинстві недовго жила в Йорданії у рожево-рожевій мереживній сукн від Elie Saab. 30-річний Раджва народилася у Ер-Ріяді у відомій і заможній родині Саудівської Аравії, яка була далеким родичем нинішнього правителя країни короля Салмана.

Хусейн, якому також 30 років, був названий наслідним принцом у 2004 році, у віці 15 років, після того, як Абдулла позбавив свого зведеного брата, принца Хамзу, титулу.

Згідно із законодавством Йорданії, тільки чоловіки можуть успадковувати Хашимітський престол.

"Королівський хашимітський двір висловлює свої щирі вітання та найкращі побажання їхнім королівським величностям і їхнім величностям королю Абдаллі II і королеві Ранії Аль-Абдаллі з цієї щасливої ​​події", — йдеться в заяві, присвяченій появі на світ Іман.

Хуссей та архітектор Раджва одружилися у червні минулого року в палаці Захран в Аммані.

Раджва сяяла у білій сукні від ліванського дизайнера Elie Saab, яка мала довгий шлейф, розшитий квітами, і блискучу діамантову тіару. Абдулла II і Ранія з гордістю спостерігали, як одружується їхній син під час ісламської церемонії, яка проходила в альтанці і проводилася імамом королівського хашимітського суду Аль Халайлехом.

Крім принца Хусейна, у королеви Ранії та короля Абдалли ще троє дітей: 27-річна принцеса Іман, яка вийшла заміж минулого року, 24-річна принцеса Сальма та 19-річний принц Хашем.

