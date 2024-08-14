Князь Монако рассказал, как влюбился в жену-чемпионку

Князь Монако Альбер и княгиня Шарлен. Фото: Reuters

Князь Монако Альбер признался, что не влюбился в принцессу Шарлин с первого взгляда. Князь Альбер впервые встретил свою супругу, с которой уже 13 лет, в Монако, когда она представляла Южную Африку на международных соревнованиях по плаванию Mare Nostrum в 2000 году.

Об этом пишет Daily Mail.

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Увлеченная спортом Шарлин была младше его на 20 лет. Ее отец Майкл был продавцом копировальной техники, а мать Линетт занималась дайвингом.

Несмотря на то, что его начальные чувства не были однозначными, пара позволила своему роману развиваться.

Князь Монако Альбер и княгиня Шарлен. Фото: WireImage

Именно на открытии Олимпийских игр 2006 года они впервые представили миру свои отношения.

Теперь, в редком совместном интервью, ои чувствах на соревнованиях 2011 года, он сказал Paris Match: "Я не знаю, влюбились ли мы тогда", добавив, что это было несколько лет спустя, когда они встретились снова.

"Я думал, что она прекрасно плавает и что она приветливая, веселая", — сказал монарх.

Затем, в июне 2010 года, было объявлено об их помолвке. Альбер предложил ей обручальное кольцо с бриллиантом. Шарлин была вынуждена принять католичество — она была воспитана протестанткой — и должна была изучить французский и монегасский диалект.

"Если история о принцессе Грейс была фильмом, то принцесса Шарлин — это ремейк. Реальность такова, что Альберу 52 года, он немного полон и гораздо менее очаровательный и гламурный, чем был его отец. Это немного напоминает историю любви старика и молодой женщины, а не историю двух молодых любовников", — говорили журналисты.

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