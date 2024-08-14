Князь Монако рассказал, как влюбился в жену-чемпионку

Князь Монако рассказал, как влюбился в супругу-чемпионку
Князь Монако Альбер признался, что не влюбился в принцессу Шарлин с первого взгляда. Князь Альбер впервые встретил свою супругу, с которой уже 13 лет, в Монако, когда она представляла Южную Африку на международных соревнованиях по плаванию Mare Nostrum в 2000 году.
Об этом пишет Daily Mail.
Князь Альбер дал редкое интервью
Увлеченная спортом Шарлин была младше его на 20 лет. Ее отец Майкл был продавцом копировальной техники, а мать Линетт занималась дайвингом.
Несмотря на то, что его начальные чувства не были однозначными, пара позволила своему роману развиваться.
Именно на открытии Олимпийских игр 2006 года они впервые представили миру свои отношения.
Теперь, в редком совместном интервью, ои чувствах на соревнованиях 2011 года, он сказал Paris Match: "Я не знаю, влюбились ли мы тогда", добавив, что это было несколько лет спустя, когда они встретились снова.
"Я думал, что она прекрасно плавает и что она приветливая, веселая", — сказал монарх.
Затем, в июне 2010 года, было объявлено об их помолвке. Альбер предложил ей обручальное кольцо с бриллиантом. Шарлин была вынуждена принять католичество — она была воспитана протестанткой — и должна была изучить французский и монегасский диалект.
"Если история о принцессе Грейс была фильмом, то принцесса Шарлин — это ремейк. Реальность такова, что Альберу 52 года, он немного полон и гораздо менее очаровательный и гламурный, чем был его отец. Это немного напоминает историю любви старика и молодой женщины, а не историю двух молодых любовников", — говорили журналисты.
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