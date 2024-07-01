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Князь та княгиня Монако відзначають річницю весілля

1 липня 2024 21:30
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Князь та княгиня Монако святкують 13 річницю весілля — фото
Князь Монако Альбер II та княгиня Шарлін. Фото: instagram/palaisprincierdemonaco
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Князь Монако Альбер II та княгиня Шарлін відзначають 13-ту річницю одруження. Вони виховують двох дітей та мають щасливий вигляд.

Святкову світлину виклали в Instagram.

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Князь Монако Альбер II та княгиня Шарлін святкують 13 річницю весілля

Весілля монархи справили 1 липня 2011 року. Вони познайомилися на спортивних змаганнях у 2000 році, втім офіційно вирішили бути разом аж за 11 років. Пара виховує двох спільних дітей — Жака та Габріеллу.

На святковому фото вони разом стоять спиною до камери й ніжно обіймаються. Також біля них присутня донечка. 

"Вітаємо з річницею весілля їх високості князя Альбера II та княгиню Шарлін", — написала пресслужба пари.

Князь та княгиня Монако святкують річницю весілля. Фото: instagram/palaisprincierdemonaco
Князь та княгиня Монако святкують річницю весілля. Фото: instagram/palaisprincierdemonaco

Шарлін — перша жінка у житті князя Альбера II, з якою він дійшов до вівтаря. Від попередніх стосунків у монарха є двоє позашлюбних дітей.

Нагадаємо, принц Вільям підкорив американців своєю харизмою. Також принц Гаррі важко переживає життя без королівської родини.

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