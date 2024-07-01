Князь и княгиня Монако празднуют 13-ю годовщину свадьбы.

Князь и княгиня Монако отмечают годовщину свадьбы
Князь Монако Альбер II и княгиня Шарлин отмечают 13-ю годовщину бракосочетания. Они воспитывают двоих детей и выглядят счастливыми.
Праздничное фото выложили в Instagram.
Князь Монако Альбер II и княгиня Шарлин празднуют 13-ю годовщину свадьбы
Свадьбу монархи отпраздновали 1 июля 2011 года. Они познакомились на спортивных соревнованиях в 2000 году, однако официально решили быть вместе аж через 11 лет. Пара воспитывает двух общих детей — Жака и Габриэллу.
На праздничном фото они стоят спиной к камере и нежно обнимаются. Также возле них дочь.
"Поздравляем с годовщиной свадьбы их высочайшего князя Альбера II и княгиню Шарлин", — написала пресс-служба пары.
Шарлин — первая женщина в жизни князя Альбера II, с которой он дошел до алтаря. От предыдущих отношений у монарха есть двое внебрачных детей.
Напомним, принц Уильям покорил американцев своей харизмой. Также принц Гарри тяжело переживает жизнь без королевской семьи.
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