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Князь и княгиня Монако отмечают годовщину свадьбы

1 июля 2024 21:30
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Князь и княгиня Монако празднуют 13-ю годовщину свадьбы.
Князь Монако Альбер II и княгиня Шарлин. Фото: instagram/palaisprincierdemonaco
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Князь Монако Альбер II и княгиня Шарлин отмечают 13-ю годовщину бракосочетания. Они воспитывают двоих детей и выглядят счастливыми.

Праздничное фото выложили в Instagram.

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Князь Монако Альбер II и княгиня Шарлин празднуют 13-ю годовщину свадьбы

Свадьбу монархи отпраздновали 1 июля 2011 года. Они познакомились на спортивных соревнованиях в 2000 году, однако официально решили быть вместе аж через 11 лет. Пара воспитывает двух общих детей — Жака и Габриэллу.

На праздничном фото они стоят спиной к камере и нежно обнимаются. Также возле них дочь.

"Поздравляем с годовщиной свадьбы их высочайшего князя Альбера II и княгиню Шарлин", — написала пресс-служба пары.

Князь и княгиня Монако отмечают годовщину свадьбы. Фото: instagram/palaisprincierdemonaco
Князь и княгиня Монако отмечают годовщину свадьбы. Фото: instagram/palaisprincierdemonaco

Шарлин — первая женщина в жизни князя Альбера II, с которой он дошел до алтаря. От предыдущих отношений у монарха есть двое внебрачных детей.

Напомним, принц Уильям покорил американцев своей харизмой. Также принц Гарри тяжело переживает жизнь без королевской семьи.

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