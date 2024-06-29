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Кого-то душит жаба — певица KOLA пожаловалась на атаку ее нового клипа ботами

29 июня 2024 14:00
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Кого душит лягушка — певица KOLA пожаловалась на атаку ее нового клипа ботами
Певица KOLA. Фото: instagram.com/kola__official/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Певица KOLA сообщила, что кто-то жалуется на ее новый клип "Цілуй", чтобы он не попал в тренды YouTube. По словам артистки, ее команда уже раньше сталкивалась с подобной ситуацией.

Об этом звезда поделилась в своем Instagram.

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KOLA опубликовала график, на котором  видное падение количества просмотров. Артистка считает, что конкуренты постарались, чтобы ее клип не попал в тренды YouTube.

 

Певица KOLA пожаловалась на врагов
Певица KOLA. Фото: instagram.com/kola__official/

 

Певица KOLA возмутилась ботам
Певица KOLA возмутилась ботам. Фото: instagram.com/kola__official/

 

Певица KOLA рассказала об атаке на ее клип
Певица KOLA рассказала об атаке на ее клип. Фото: instagram.com/kola__official/

 

Певица KOLA возмутилась врагам, которые мешали выходу ее клипа
Певица KOLA возмутилась врагам, которые мешали выходу ее клипа. Фото: instagram.com/kola__official/

 

Певица KOLA поблагодарила поклонников
Певица KOLA поблагодарила поклонников. Фото: instagram.com/kola__official/

 

"Что-то происходит страшное с нашим клипом. Это 100% какой-то заказ, чтобы слить наш клип, чтобы его не пропустили в тренды. Это кого-то душит жаба. Люди до сих пор не понимают, что всем хватит места. Какой колхоз. Как не по-современному, какая слабость. Резкое падение вдруг с нуля, но мы знаем, что это, и знаем, кто это. Ничего, мы не останемся незаметны, все будет у нас хорошо. Потому что мы чистые и добрые люди. В отличие от вас, злые жабы", — рассказала певица.

 

 

Через некоторое время звезда поделилась, что ситуация исправилась, и поблагодарила поклонников за поддержку.

Напомним, Хайди Клум снялась в новом клипе американской группы. А раньше Павло Зибров представил новую видеоработу.

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