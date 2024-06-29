Кого душит лягушка — певица KOLA пожаловалась на атаку ее нового клипа ботами

Певица KOLA. Фото: instagram.com/kola__official/

Певица KOLA сообщила, что кто-то жалуется на ее новый клип "Цілуй", чтобы он не попал в тренды YouTube. По словам артистки, ее команда уже раньше сталкивалась с подобной ситуацией.

Об этом звезда поделилась в своем Instagram.

Читайте также:

Боты атаковали новый клип певицы KOLA

KOLA опубликовала график, на котором видное падение количества просмотров. Артистка считает, что конкуренты постарались, чтобы ее клип не попал в тренды YouTube.

Певица KOLA. Фото: instagram.com/kola__official/

Певица KOLA возмутилась ботам. Фото: instagram.com/kola__official/

Певица KOLA рассказала об атаке на ее клип. Фото: instagram.com/kola__official/

Певица KOLA возмутилась врагам, которые мешали выходу ее клипа. Фото: instagram.com/kola__official/

Певица KOLA поблагодарила поклонников. Фото: instagram.com/kola__official/

"Что-то происходит страшное с нашим клипом. Это 100% какой-то заказ, чтобы слить наш клип, чтобы его не пропустили в тренды. Это кого-то душит жаба. Люди до сих пор не понимают, что всем хватит места. Какой колхоз. Как не по-современному, какая слабость. Резкое падение вдруг с нуля, но мы знаем, что это, и знаем, кто это. Ничего, мы не останемся незаметны, все будет у нас хорошо. Потому что мы чистые и добрые люди. В отличие от вас, злые жабы", — рассказала певица.

Через некоторое время звезда поделилась, что ситуация исправилась, и поблагодарила поклонников за поддержку.

Напомним, Хайди Клум снялась в новом клипе американской группы. А раньше Павло Зибров представил новую видеоработу.