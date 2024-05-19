Обраниця Позитива, яку він приховував від суспільства, привітала його з 35-річчям

Репер Олексій Завгородній (Позитив). Фото: Instagram/positiff

Репер Олексій Завгородній (більш відомий як Позитив, або ж POSITIFF) відзначив день народження. Колишньому учаснику гурті "Время и Стекло" та Mozgi виповнилось 35 років.

Новини.LIVE розкаже, хто публічно привітав популярного артиста.

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День народження Позитива

Наприкінці минулого місяця репер нарешті розсекретив те, що більшість в кулуарах українського шоу-бізнеса знали не один рік — він зустрічається з танцівницею Юлією Сахневич. Вони брали участь в одному із сезонів популярного телешоу "Танці з зірками".

У своїх соцмережах Сахневич опублікувала спільну фотографію з коханим. Що цікаво — Олексій поки не викладав спільний контент з коханою. Ба більше — у свій день народження репер не опублікував навіть одне сторіз.

"З днем народження, коханий. Ти вартий тільки всього найкращого! Тільки вперед і ніколи назад! А я завжди буду поруч", — написала Сахневич.

Лаконічнішою в соцмережах була співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA). Багато років вона виступала з Олексієм в складі гурту "Время и Стекло". Зіркова уродженка Сімферополя опублікувала фотографію з червоної доріжки однієї з премій M1 Music Awards. Бажати нічого не стала, принаймні публічно.

Привітання від Наді Дорофєєвої. Скриншот: Instagram/nadyadorofeeva

Завгороднього також привітала і співачка Оля Полякова. Артистка опублікувала спільне фото з ним та Анною Трінчер, яке зробили під час зйомок кліпу на трек "Шлях до перемоги".

Привітання від Олі Полякової. Скриншот: Instagram/polyakovamusic

Нагадаємо, раніше ми писали, з ким співачка Камалія зустріла своє 47-річчя. Також ми розповідали, що фронтмен гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка святкуватиме ювілей, 60 років, на сцені.