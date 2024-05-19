Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Кохана Позитива, яку він нещодавно розсекретив, привітала його з днем народження arrow

Кохана Позитива, яку він нещодавно розсекретив, привітала його з днем народження

19 травня 2024 21:21
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Обраниця Позитива, яку він приховував від суспільства, привітала його з 35-річчям
Репер Олексій Завгородній (Позитив). Фото: Instagram/positiff
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Репер Олексій Завгородній (більш відомий як Позитив, або ж POSITIFF) відзначив день народження. Колишньому учаснику гурті "Время и Стекло" та Mozgi виповнилось 35 років. 

Новини.LIVE розкаже, хто публічно привітав популярного артиста. 

Читайте також:

День народження Позитива

Наприкінці минулого місяця репер нарешті розсекретив те, що більшість в кулуарах українського шоу-бізнеса знали не один рік — він зустрічається з танцівницею Юлією Сахневич. Вони брали участь в одному із сезонів популярного телешоу "Танці з зірками". 

У своїх соцмережах Сахневич опублікувала спільну фотографію з коханим. Що цікаво — Олексій поки не викладав спільний контент з коханою. Ба більше — у свій день народження репер не опублікував навіть одне сторіз. 

"З днем народження, коханий. Ти вартий тільки всього найкращого! Тільки вперед і ніколи назад! А я завжди буду поруч", — написала Сахневич. 

Лаконічнішою в соцмережах була співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA). Багато років вона виступала з Олексієм в складі гурту "Время и Стекло". Зіркова уродженка Сімферополя опублікувала фотографію з червоної доріжки однієї з премій M1 Music Awards. Бажати нічого не стала, принаймні публічно. 

Дорофєєва привітала Позитива
Привітання від Наді Дорофєєвої. Скриншот: Instagram/nadyadorofeeva

Завгороднього також привітала і співачка Оля Полякова. Артистка опублікувала спільне фото з ним та Анною Трінчер, яке зробили під час зйомок кліпу на трек "Шлях до перемоги".

Полякова привітання Позитива
Привітання від Олі Полякової. Скриншот: Instagram/polyakovamusic

Нагадаємо, раніше ми писали, з ким співачка Камалія зустріла своє 47-річчя. Також ми розповідали, що фронтмен гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка святкуватиме ювілей, 60 років, на сцені.

День народження
соцмережі
Позитив
українські зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина

6 травня 2024

10:47 Миколенко переїде до відомого топклубу — трансфер відбудеться влітку