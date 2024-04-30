Позитив показав кохану — відео

Український репер Позитив. Фото: instagram.com/positiff/

Відомий український репер Позитив (справжнє ім'я — Олексій Завгородній) підтвердив чутки про роман з відомою українською танцівницею Юлією Сахневич. Артист поділився милим роликом, на якому кохана його цілує.

Він опублікував його на своїй сторінці Instagram.

Читайте також:

Позитив зустрічається з Юлією Сахневич

Артист багато років був одружений на Ганні Андрійчук — найкращій подрузі Насті Каменських, однак у минулому році подружжя розлучилося.

З того часу репер приховував своє особисте життя, хоча наткав на те, що його серце не вільне. Позитиву приписували романи з Мішель Андраде та Надею Дорофєєвої.

Після того, як шанувальники "спалили" Позитива разом з відомою танцівницею Юлією Сахневич на концерті співака Артема Пивоварова, репер вирішив все ж розповісти про свої стосунки із нею.

Репер Позитив з танцівницею Юлією Сахневич. Фото: стоп-кадр "Ближче до зірок"

Співак опублікував у соцмережі зворушливий ролик, на кадрах якого ніби тримає на долоньках Сахневич та цілує її. Дівчина розвіяла всі сумніви про їх стосунки після того, як підбігла до Завгороднього та мило поцілувала його у щічку. Музикант лаконічно доповнив відео червоним сердечком.

Позитив познайомився із Сахневич на зйомках у проєкті "Танці з зірками". Пара танцювала разом і вже тоді їм приписували роман.

Репер Позитив з танцівницею Юлією Сахневич. Фото: стоп-кадр Instagram

Як українці відреагували на нову кохану Позитива

Користувачі соцмереж почали жартувати про те, чому на місці Сахневич не Дорофєєва чи Мішель Андраде. Дехто навіть запідозрив, що кохана репера при надії.

"А як же Мішель?"

"Боюсь помилитись, мені здається, що Юля вагітна".

"Ммм які красиві. Здається це ще не всі новини. На відео вас троє?".

"Такі уже котики".

Коментарі під публікацією репера Позитива. Фото: стоп-кадр Instagram

Нагадаємо, співак Позитив розповів про ставлення до спільного треку з Анною Трінчер, який українці захейтили. Також артист раптово потрапив у лікарню.