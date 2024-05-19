Избранница Позитива, которую он скрывал от общества, поздравила его с 35-летием

Рэпер Алексей Завгородний (Позитив). Фото: Instagram/positiff

Рэпер Алексей Завгородний (более известный как Позитив, или POSITIFF) отметил день рождения. Бывшему участнику группы "Время и Стекло" и Mozgi исполнилось 35 лет.

Новини.LIVE расскажет, кто публично поздравил популярного артиста.

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День рождения Позитива

В конце прошлого месяца рэпер наконец-то рассекретил то, что большинство в кулуарах украинского шоу-бизнеса знали не один год, — он встречается с танцовщицей Юлией Сахневич. Они участвовали в одном из сезонов популярного телешоу "Танці з зірками».

В своих соцсетях Сахневич опубликовала общую фотографию с любимым. Что интересно — Алексей пока не выкладывал общий контент с любимой. Более того, в свой день рождения рэпер не опубликовал даже одно сториз.

"С днем рождения, любимый. Ты достоин только всего лучшего! Только вперед и никогда назад! А я всегда буду рядом", — написала Сахневич.

Более лаконичной в соцсетях была певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA). Много лет она выступала с Алексеем в составе группы "Время и Стекло". Звездная уроженка Симферополя опубликовала фотографию с красной дорожки одной из премий M1 Music Awards. Желать ничего не стала, по крайней мере, публично.

Поздравление от Нади Дорофеевой. Скриншот: Instagram/nadyadorofeeva

Завгороднего также поздравила и певица Оля Полякова. Артистка опубликовала совместное фото с ним и Анной Тринчер, сделанное во время съемок клипа на трек "Шлях до перемоги".

Поздравления от Оли Поляковой. Скриншот: Instagram/polyakovamusic

Напомним, ранее мы писали, с кем певица Камалия встретила свое 47-летие. Также мы рассказывали, что фронтмен группы "Воплы Выдоплясова" Олег Скрипка будет праздновать юбилей, 60 лет, на сцене.