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Кохана соліста Maroon 5 звабила його у відвертій фотосесії

27 квітня 2024 12:10
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Кохана соліста Maroon 5 звабила його у відвертій фотосесії
Співак Адам Левін з дружиною-моделлю Бегаті Прінслоу. Фото: JacquieAiche.com.
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Модель Victoria’s Secret Бехаті Прінслу Левін і чоловік Адам Левін, соліст поп-рок-гурту Maroon 5, знялись разом для марки ювелірних прикрас Jacquie Aiche Rebel Heart. Фотограф Адам Франціно показав інтимний та чуттєвий зв’язок між парою.

Фото з'явились на сайті бренду.

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Кампанія Jacquie Aiche Rebel Heart транслює вільний дух, позитивну енергію Лос-Анджелеса. Вироби Jacquie Aiche — це амулети, виготовлені з вручну відібраних мінералів і кристалів, які надихають почуття любові та краси, посилений шарами діамантів і золота. Кампанія Jacquie Aiche Rebel Heart залучила пару — Адам Левін і Бехаті Прінслу.

 

Співак Адам Левін з дружиною-моделлю Бегаті Прінслоу. Фото: JacquieAiche.com.
Співак Адам Левін з дружиною-моделлю Бегаті Прінслоу. Фото: JacquieAiche.com.

 

Співак Адам Левін з дружиною-моделлю Бегаті Прінслоу. Фото: JacquieAiche.com.
Співак Адам Левін з дружиною-моделлю Бегаті Прінслоу. Фото: JacquieAiche.com.

 

Співак Адам Левін з дружиною-моделлю Бегаті Прінслоу. Фото: JacquieAiche.com.
Співак Адам Левін з дружиною-моделлю Бегаті Прінслоу. Фото: JacquieAiche.com.

 

Співак Адам Левін. Фото: JacquieAiche.com.
Співак Адам Левін. Фото: JacquieAiche.com.

 

Співак Адам Левін з дружиною-моделлю Бегаті Прінслоу. Фото: JacquieAiche.com.
Співак Адам Левін з дружиною-моделлю Бегаті Прінслоу. Фото: JacquieAiche.com.

 

Співак Адам Левін. Фото: JacquieAiche.com.
Співак Адам Левін. Фото: JacquieAiche.com.

 

​​​​​​​Модель Бегаті Прінслоу. Фото: JacquieAiche.com.
Модель Бегаті Прінслоу. Фото: JacquieAiche.com.

 

​​​​​​​Модель Бегаті Прінслоу. Фото: JacquieAiche.com.
Модель Бегаті Прінслоу. Фото: JacquieAiche.com.

 

Співак Адам Левін з дружиною-моделлю Бегаті Прінслоу. Фото: JacquieAiche.com.
Співак Адам Левін з дружиною-моделлю Бегаті Прінслоу. Фото: JacquieAiche.com.

 

​​​​​​​Модель Бегаті Прінслоу. Фото: JacquieAiche.com.
Модель Бегаті Прінслоу. Фото: JacquieAiche.com.

 

Співак Адам Левін з дружиною-моделлю Бегаті Прінслоу. Фото: JacquieAiche.com.
Співак Адам Левін з дружиною-моделлю Бегаті Прінслоу. Фото: JacquieAiche.com.

"Енергія, яку Адам і Бехаті випромінюють у коштовностях як окремо, так і разом, втілює в собі все, що спало мені на думку, коли я працював над цією колекцією. Це все про те, щоб поділитися своїм світлом зі світом. Вони обидва такі позитивні та такі енергійні, що можна було відчути електрику між ними на знімальному майданчику", — розповіла пресі про кампанію Жакі Айш. Це перша кампанія, яку пара знімає разом.

Бренд почав працювати з Бехаті в 2014 році, сказала Айше про свою музу, яка народилась у Намібії.

"Бехаті була першим клієнтом і мені сподобалося спостерігати за тим, як вона обирала коштовності, і які вироби її найбільше захоплювали", — говорить Жакі.

Адам Левін та Бегаті Прінслоу одружилися у 2014 році, пара виховує трьох дітей.

Нагадаємо, майбутня невістка Шварценеггера знялась у фотосесії топлес. А наречена Ді Капріо вразила знімками на даху хмарочоса.

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