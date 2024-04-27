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Соблазнительная Наоми Кэмпбелл топлесс украсила страницы культового глянца

27 апреля 2024 09:39
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Соблазнительная Наоми Кэмпбелл топлесс украсила страницы культового глянца
Модель Наоми Кэмпбелл. Фото: Harper's Bazaar France
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Супермодель Наоми Кэмпбелл снялась для нового номреа Harper's Bazaar France. Супермодель позировала топлесс в стилизованной Элоди Дэвидом съемке.

Об этом пишет Harper's Bazaar France.

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В кадре Наоми надела наряды от Loewe и Levis. Фотограф Карим Садли изобразил модель, которая "почти четыре десятилетия на вершине модной индустрии поражает потрясающей фигурой, железной волей и дисциплиной".

 

Модель Наоми Кэмпбелл. Фото: Harper's Bazaar France
Модель Наоми Кэмпбелл. Фото: Harper's Bazaar France

 

Модель Наоми Кэмпбелл. Фото: Harper's Bazaar France
Модель Наоми Кэмпбелл. Фото: Harper's Bazaar France

 

Модель Наоми Кэмпбелл. Фото: Harper's Bazaar France
Модель Наоми Кэмпбелл. Фото: Harper's Bazaar France

 

Модель Наоми Кэмпбелл. Фото: Harper's Bazaar France
Модель Наоми Кэмпбелл. Фото: Harper's Bazaar France

 

Модель Наоми Кэмпбелл. Фото: Harper's Bazaar France
Модель Наоми Кэмпбелл. Фото: Harper's Bazaar France

 

Модель Наоми Кэмпбелл. Фото: Harper's Bazaar France
Модель Наоми Кэмпбелл. Фото: Harper's Bazaar France

 

Накануне выставки Naomi Campbell в Лондоне, которая откроется 22 июня 2024 года, Bazaar France написал: "Быть воином, иметь стальной ум, знать, как наносить удары, падать и всегда подниматься, уметь учиться на своих ошибках — вот такая, кажется, карма Наоми Кэмпбелл".

Родом из южного Лондона, Наоми вошла в тройку самых узнаваемых и востребованных моделей конца 1980-х годов.

Незадолго до того, как ей исполнилось 16 лет, она была на обложке британского Elle, а в 1987 году она стала первой чернокожей девушкой из обложки британского Vogue с 1966 года.

Напомним, невеста Ди Каприо снялась в роскошной фотосессии на крыше. А ранее жених Кейт Мосс устроил ей съемку для модного глянца.

Наоми Кэмпбелл
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