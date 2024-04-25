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Будущая невестка Шварценеггера снялась в фотосессии топлесс

25 апреля 2024 15:02
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Майбутня невістка Шварценеггера знялась у фотосесії топлес
Модель Эбби Чемпион. Фото: D.Repubblica.it
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Недавно обрученная с давней любовью Патриком Шварценеггером модель Эбби Чемпион снялась для нового выпуска D la Repubblica. В съемке Чемпион позирует в одежде от Gucci, 16 Arlington, Acne Studios, Alexander McQueen, Balmain, Blumarine, Celine by Hedi Slimane, Emporio Armani, Maison Alaia, Schiaparelli и других модных марках.

Об этом пишет D.Repubblica.it.

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Сын Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер, актер Патрик Шварценеггер сделал предложение своей возлюбленной модели Эбби Чемпион спустя восемь лет отношений.

 

Модель Эбби Чемпион. Фото: D.Repubblica.it
Модель Эбби Чемпион. Фото: D.Repubblica.it

 

Модель Эбби Чемпион. Фото: D.Repubblica.it
Модель Эбби Чемпион. Фото: D.Repubblica.it

 

Модель Эбби Чемпион. Фото: D.Repubblica.it
Модель Эбби Чемпион. Фото: D.Repubblica.it

 

Модель Эбби Чемпион. Фото: D.Repubblica.it
Модель Эбби Чемпион. Фото: D.Repubblica.it

 

Модель Эбби Чемпион. Фото: D.Repubblica.it
Модель Эбби Чемпион. Фото: D.Repubblica.it

 

Модель Эбби Чемпион. Фото: D.Repubblica.it
Модель Эбби Чемпион. Фото: D.Repubblica.it

 

Модель Эбби Чемпион. Фото: D.Repubblica.it
Модель Эбби Чемпион. Фото: D.Repubblica.it

 

Модель Эбби Чемпион. Фото: D.Repubblica.it
Модель Эбби Чемпион. Фото: D.Repubblica.it

 

Модель Эбби Чемпион. Фото: D.Repubblica.it
Модель Эбби Чемпион. Фото: D.Repubblica.it

 

Модель Эбби Чемпион. Фото: D.Repubblica.it
Модель Эбби Чемпион. Фото: D.Repubblica.it

 

Модель Эбби Чемпион. Фото: D.Repubblica.it
Модель Эбби Чемпион. Фото: D.Repubblica.it

 

Модель Эбби Чемпион. Фото: D.Repubblica.it
Модель Эбби Чемпион. Фото: D.Repubblica.it

 

Модель Эбби Чемпион. Фото: D.Repubblica.it
Модель Эбби Чемпион. Фото: D.Repubblica.it

 

"На веки вечные", — написал он под романтическими фотографиями. На кадрах зафиксирован момент помолвки: Шварценеггер вручил Чемпион кольцо с двумя большими камнями на пляже на берегу океана. Вокруг них на песке были разбросаны лепестки красных роз, а рядом стояло большое красное сердце, собранное из роз. Позже жених и невеста отпраздновали помолвку дома вместе с родными — на одном из фото влюбленные держат большой торт с их фотографией.

 

Шварценеггер и Чемпион встречаются с 2015 года. Они подтвердили отношения, опубликовав общую фотографию в соцсетях. В октябре 2017 года пара дебютировала на красной дорожке, посетив премьеру фильма National Geographic "Долгая дорога домой" в Лос-Анджелесе. Патрик известен ролями в таких фильмах, как "Северное солнце", "Скауты против зомби", "Одноклассники 2", "Застрял в любви" и других.

Родители жениха — актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер и племянница бывшего президента США Джона Кеннеди, журналистка Мария Шрайвер, — развелись в 2021 году после десяти лет судебных тяжб. А в браке они состояли с 1986 года. Кроме 30-летнего сына Патрика, у них есть дочь Кэтрин, дочь Кристина и сын Кристофер. Также у Шварценеггера есть внебрачный сын Джозеф Баэна от домработницы, связь с которой и стала причиной развода знаменитостей.

Напомним, невеста Ди Каприо модель Витория Черетти снялась на крыше небоскреба. А американская актриса Энн Хетевей снялась в андрогинном образе для обложки глянца.

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