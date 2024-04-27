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Возлюбленная солиста Maroon 5 соблазнила его в откровенной фотосессии

27 апреля 2024 12:10
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Возлюбленная солиста Maroon 5 соблазнила его в откровенной фотосессии
Певец Адам Левин с супругой-моделью Бехати Принслоу. Фото: JacquieAiche.com.
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Модель Victoria's Secret Бехати Принслу Левин и ее супруг Адам Левин, солист поп-рок-группы Maroon 5, снялись вместе для марки ювилирных изделий Jacquie Aiche Rebel Heart. Фотограф Адам Францино показал интимную и чувственную связь между парой.

Фото появились на сайте бренда.

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Компания Jacquie Aiche Rebel Heart транслирует свободный дух, положительную энергию Лос-Анджелеса. Изделия Jacquie Aiche – это амулеты, изготовленные из вручную отобранных минералов и кристаллов, вдохновляющие чувство любви и красоты, усовершенствованные бриллиантами и золотом. Компания Jacquie Aiche Rebel Heart для рекламы привлекла пару — Адам Левин и Бехати Принслу.

 

Певец Адам Левин с супругой-моделью Бехати Принслоу. Фото: JacquieAiche.com.
Певец Адам Левин с супругой-моделью Бехати Принслоу. Фото: JacquieAiche.com.

 

Певец Адам Левин с супругой-моделью Бехати Принслоу. Фото: JacquieAiche.com.
Певец Адам Левин с супругой-моделью Бехати Принслоу. Фото: JacquieAiche.com.

 

Певец Адам Левин с супругой-моделью Бехати Принслоу. Фото: JacquieAiche.com.
Певец Адам Левин с супругой-моделью Бехати Принслоу. Фото: JacquieAiche.com.

 

Певец Адам Левин. Фото: JacquieAiche.com.
Певец Адам Левин. Фото: JacquieAiche.com.

 

Певец Адам Левин с супругой-моделью Бехати Принслоу. Фото: JacquieAiche.com.
Певец Адам Левин с супругой-моделью Бехати Принслоу. Фото: JacquieAiche.com.

 

Певец Адам Левин. Фото: JacquieAiche.com.
Певец Адам Левин. Фото: JacquieAiche.com.

 

Модель Бехати Принслоу. Фото: JacquieAiche.com.
Модель Бехати Принслоу. Фото: JacquieAiche.com.

 

Модель Бехати Принслоу. Фото: JacquieAiche.com.
Модель Бехати Принслоу. Фото: JacquieAiche.com.

 

Певец Адам Левин с женой-моделью Бегати Принслоу. Фото: JacquieAiche.com.
Певец Адам Левин с супругой-моделью Бехати Принслоу. Фото: JacquieAiche.com.

 

Модель Бехати Принслоу. Фото: JacquieAiche.com.
Модель Бехати Принслоу. Фото: JacquieAiche.com.

 

Певец Адам Левин с супругой-моделью Бехати Принслоу. Фото: JacquieAiche.com.
Певец Адам Левин с супругой-моделью Бехати Принслоу. Фото: JacquieAiche.com.

"Энергия, которую Адам и Бехати излучают в драгоценностях, как отдельно, так и вместе, воплощает в себе все, что пришло мне в голову, когда я работал над этой коллекцией. Это все о том, чтобы поделиться своим светом с миром. Они оба такие положительные и энергичные, что можно было почувствовать ток между ними на съемочной площадке", — рассказала прессе о кампании Жаки Айш. Это первая кампания, которую пара снимает вместе.

Бренд начал работать с Бехати в 2014 году, сказала Айше о своей музе, родившейся в Намибии.

"Бехати была первым клиентом и мне понравилось наблюдать за тем, как она выбирала драгоценности, и какие изделия ее больше всего очаровывали", — говорит Жаки.

Адам Левин и Бехати Принслоу поженились в 2014 году, пара воспитывает троих детей.

Напомним, будущая невестка Шварценеггера снялась в фотосессии топлесс. А невеста Ди Каприо поразила снимками на крыше небоскреба.

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