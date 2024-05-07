Любовник Бритни Спирс не платит алименты своим детям — громкие подробности

Американская певица Бритни Спирс. Фото: Instagram/britneyspears

После развода с голливудским фитнес-тренером иранского происхождения Сэмом Асгари американская певица Бритни Спирс имеет романтические отношения со своим смотрителем за домом, Полом Ричардом Солизом. Кроме его проблем с законом стало известно, что у него много детей.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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По словам бывшей жены Пола Ричарда Солиз, у него есть по меньшей мере девять детей, которым он не платил алименты. Николь Мансилла, с которым у него пятеро детей, отметила, что тот ушел от нее к Бритни Спирс из-за денег певицы.

"Мой муж попал в пи**у Бритни Спирс. Он был женат, а теперь отказывается от своих детей. Он пренебрегает своими детьми ради нее", — заявила Николь о 37-летнем Солизе.

Бывшая жена Пола Ричарда Солиза, Николь Мансилла. Фото: Daily Mail

42-летняя певица наняла Пола Ричарда в 2022 году на должность смотрителя за своим домом в Калифорнии. Но деловые отношения со временем превратились в романтические. Это, по информации источников таблоидов, и послужило причиной, почему Сэм Асгари подал на развод. Солиз живет в многомиллионном особняке Спирс в Таузенд Оукс, но указывает бунгало в нескольких кварталах от него как свое зарегистрированное место жительства.

Суд требует от любовника Спирс платить 1167 долларов в месяц алиментов на ребенка начиная с 1 мая 2024 года плюс 50 процентов расходов на здравоохранение его детей. Впрочем, этого Пол Ричард не делает.

Отметим, что избранник певицы имеет криминальное прошлое. Его обвиняли в нарушении общественного порядка, создании опасности для детей и вождении без прав, а также в хранении наркотических веществ для продажи и владении огнестрельным оружием.

Бритни Спирс и Пол Ричард Солиз. Фото: Backgrid

Напомним, ранее мы писали, что Бритни Спирс получила травму после громкой ссоры с бойфрендом. Также мы рассказывали, что сына голливудского актера Николаса Кейджа подозревают в избиении своей матери.