Ріанна встановила новий рекорд в історії музики

Співачка Ріанна. Фото: Reuters

36-річна Ріанна увійшла в історію, побивши ще один рекорд і була названа найкращою сольною виконавицею з найбільшою кількістю діамантових хітів у своїй дискографії. Виконавиця раніше з кількома іншими артистами прославилася трьома діамантовими релізами.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Ріанна очолила престижний рейтин

Співачка отримала ще чотири діамантові сертифікати від Асоціації звукозаписної індустрії Америки (RIAA). Серед тріумфальних пісень її та спільний хіт з Jay-Z 2007 року Umbrella, а також її реліз Work 2016 року з Дрейком. Альбоми Anti's Needed Me і Unapologetic's Stay також отримали діамантовий сертифікат. Її сингл Diamonds 2012 року також став діамантовим.

Її дискографія також включає спільний хіт 2010 року з Емінемом Love the Way You Lie, який отримав діамантовий сертифікат у травні 2013 року. Сингл з Келвіном Гаррісом 2011 року We Found Love також приніс їй діамантовий статус у квітні 2023 року.

Музика не є одним із її пріоритетів на цей момент. Останніми роками вона була зосереджена на інших проектах, зокрема на своїй лінії косметики Fenty Beauty, бренді засобів для догляду за шкірою Fenty Skin і компанії білизни Savage X Fenty.

Співачка Ріанна. Фото: Reuters

У травні 2022 року та серпні 2023 року вона народила синів RZA та Riot від A$AP Rocky. Незважаючи на те, що вона не випускала повноцінний альбом протягом кількох років, Ріанна час від часу повертається на сцену. Минулого року вона була хедлайнером шоу Super Bowl LVII Halftime Show, де вона повідомила, що вагітна другою дитиною.

У березні вона вийшла на сцену для свого першого повного концерту за вісім років, виступаючи на приватній пеондвесільній вечірці спадкоємця мільярдера Ананта Амбані та Радхіки Мерчант у Джамнагарі. За свій виступ дев'ятиразовій володарці Греммі заплатили від 6 до 9 мільйонів доларів.

Нагадаємо, Ріанна знялася для обкладинки китайського глянцю. А раніше Ріанна приміряла відвертий образ у промокампанії.