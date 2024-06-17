Возлюбленный Рианны снялся с их сыновьями в рекламе люксового бренда

Рэпер A$AP Rocky с детьми. Фото: instagram.com/asaprocky/

Рэпер A$AP Rocky вместе со своими сыновьями от Рианны снялся в рекламной кампании Bottega Veneta. Съемка была посвящена Дню отца.

Фотографиями рэпер поделился в своих соцсетях.

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Рианна и A$AP Rocky впервые стали родителями в мае 2022 года, у них родился сын RZA. В августе 2023 года, у пары появился еще один сын, которого назвали Риот Роуз Майерс.

Рэпер A$AP Rocky с детьми. Фото: instagram.com/asaprocky/

Рэпер A$AP Rocky с детьми. Фото: instagram.com/asaprocky/

Рэпер A$AP Rocky с детьми. Фото: instagram.com/asaprocky/

Рэпер A$AP Rocky с детьми. Фото: instagram.com/asaprocky/

Рэпер A$AP Rocky с детьми. Фото: instagram.com/asaprocky/

Рэпер A$AP Rocky с детьми. Фото: instagram.com/asaprocky/

"Этот особый момент отражает уязвимость, любовь и взаимодействие между мной и моими сыновьями. Я горжусь тем, что я тот, кого они называют отцом", — написал музыкант.

До рождения Риота Рианна рассказывала в интервью Vogue, что ей очень нравится наблюдать за отношениями A$AP Rocky с первенцем: "Я просто сижу в стороне, пока они вместе проводят время, как девочка, которая пытается проникнуть в мужской клуб и ждет своей очереди. Мой сын без ума от своего отца. А я такая: "Разве не я тебя родила? Что происходит?" Их связь невозможно отрицать".

По словам певицы, A$AP Rocky из тех родителей, которые не брезгуют поменять ребенку подгузник: "Рокки никогда не уклонялся от этого. Он надеват рубашку на нос и справляется с зловонным подгузником. Это даже забавно".

Напомним, Рианна устроила фотосессию в белье. А так же Рианна установила музыкальный рекорд.