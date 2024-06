Любовь и свобода — Анджелина Джоли поразила новой татуировкой

Актриса Анджелина Джолои с дочерью. Фото: Reuters

Актриса Анджелина Джоли продемонстрировала новую маленькую татуировку с птичкой на груди во время появления на 77-й ежегодной церемонии вручения премии Tony Awards. 49-летняя актрис красовалась на красной дорожке вместе со своей дочерью-подростком Вивьен.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Новая татуировка Джоли на груди

Бродвейская постановка Джоли, The Outsiders, победила в четырех номинациях, включая лучший мюзикл. Мюзикл The Outsiders основан на книге 1967 года The Outsiders, написанной С.Э. Хинтон и одноименный фильм 1983 года. Мюзикл впервые дебютировал в 2023 году в Ла-Хойе, а за несколько месяцев до этого состоялась его бродвейская премьера. Мюзикл также получил награды за лучшую режиссуру Дэйни Теймор, лучшее звуковое оформление Коди Спенсера и лучшее световое оформление Брайана Макдевитта и Ханы С. Ким.

Актриса Анджелина Джоли. Фото: Reuters

Актриса на красной дорожке привлекла внимание новой татуировкой в виде птицы, похожей на воробья, с немного раскрытыми крыльями. Воробьи могут иметь особое значение и, как известно, символизируют свободу, любовь и верность.

Актриса Анджелина Джоли. Фото: Reuters

За несколько месяцев до этого, в апреле, во время премьеры фильма "Аутсайдеры" в Нью-Йорке актриса показала новую татуировку на левом предплечье со словами "Stay Gold" из мюзикла.

А в прошлом году в августе она сделала татуировку на своих средних пальцах.

"До сих пор не могу поверить, что я действительно держал ее руку и сделал ей татуировку. Угадайте, что у нее на ладони?", — написал тогда тату-мастер. Пользователи соцсетей пытались выяснить, что это может быть. Однако вскоре тату-мастер обратился к поклонникам, заявив, что "Это не связано с Брэдом Питтом". Позже он также извинился перед звездой за любой стресс, вызванный спекуляциями поклонников.

"Прежде всего, я сожалею из-за всех домыслов и я искренне хочу извиниться перед Анджелиной Джоли за стресс, который мог причинить ей. Эта татуировка представляет два кинжала и ничего не связанного с религией или крестом", — написал мастер.

Актриса Анджелина Джоли. Фото: Reuters

Некоторые другие татуировки Джоли включают в себя изображение бенгальского тигра, крест, кхмерское письмо, а также географические координаты места рождения ее детей. Во время прошлого интервью Marie Claire UK в 2020 году Анджелина рассказала о своем наборе татуировок.

Актриса Анджелина Джоли с дочерью. Фото: Reuters

В частности, Джоли взяла на себя роль продюсера бродвейского мюзикла The Outsiders, официальная премьера которого прошла в начале апреля этого года. У Вивьен также был шанс быть ассистентом продюсера в проекте, который получил одобрение критиков.

Дети Джоли и Питта отказываются от фамилии отца. Старшая сестра Вивьен, Захара, также публично решила не использовать фамилию Питта, указывая свое полное имя, когда ее принимали в женское общество AKA в Spelman College.

Также в прошлом месяце дочь Брэда и Анджелины, 18-летняя Шайло, официально отказалась от фамилии Питта. Она подала документы на свое 18-летие и попросила, чтобы ее новое официальное имя было Шайло Джоли. Это было сделано после того, как стало известно, что Питт хочет восстановить свою "разорванную" связь с Шайло.

Актриса Анджелина Джоли с дочерью. Фото: Reuters

Позже источник рассказал People, что Брэд "знает и расстроен" тем, что дочь Шайло подала заявление на отказ от его фамилии, и это еще один признак того, что он "потерял своих детей".

Брэд и Анджелина имеют биологических детей Шайло, а также близнецов Нокса и Вивьен, и троих усыновленных детей: Мэддокса, Пакса, а также Захару.

Актриса Анджелина Джоли с дочерью. Фото: Reuters

Пара начала встречаться после того, как Питт и его тогдашняя супруга Дженнифер Энистон объявили о разводе в 2005 году.

Позже они поженились в 2014 году. Но звезда картины "Малефисента" подала на развод в 2016 году после всего двух лет брака. С тех пор оба были вовлечены в постоянную бракоразводную борьбу за имущество и опеку. Главной проблемой является ивестная ссора на борту частного самолета в 2016 году. В отчете ФБР об инциденте, опубликованном в 2022 году, Джоли обвинила Питта в физическом насилии во время полета в Калифорнию.

Она утверждала, что он был в состоянии алкогольного опьянения и что он схватил ее за голову и начал трясти, а затем толкнул ее вниз. Джоли рассказала ФБР, что Питт сказал детям, что она "разрушила эту семью", и четырежды ударил кулаком по потолку самолета. Она утверждала, что тот также облил ее пивом. Позднее источник, близкий к Питту, утверждал, что он никогда не бил никого из детей, хотя они признали, что он пил.

Напомним, Анджелина Джоли поразила выходом на вручении театральной премии. А ранее "Гарри Поттер" Дэниел Рэдклифф получил премию за роль в мюзикле.