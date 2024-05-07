Как создали костюмы для Jerry Heil и alyona alyona.

Певицы Alyona Alyona и Jerry Heil. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

На Евровидении-2024 певица alyona alyona будет выступать в тяжелой кольчуге, а Jerry Heil в настоящих доспехах. Стилисты воплотили в образе исполнительниц идею сильных украинок, которые защищают и отстраивают Украину во время войны.

Об этом пишет Общественное Культура.

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Как создавали наряды для Jerry Heil и alyona alyona

Костюмы для певиц создавали более двух месяцев в разных уголках нашей страны. Их эскизы создала стилист Маргарита Шекель. Ее вдохновил образ архангела Михаила.

Архангел Михаил. Референс образа для Jerry Heil. Маргарита Шекель. Фото: Суспільне Культура

Дизайнер добавила, что в образах певиц она поиграла с контрастами и подчеркнула нежность платьев металлической деталью.

Плечо для Jerry Heil изготовил мастер из Одессы, Андрей Черногор. Он работал в сверхсложных условиях и создавал доспехи в короткие сроки под обстрелами оккупантов и с перебоями света. Ему пришлось дорабатывать элементы наряда для того, чтобы Jerry Heil было более-менее комфортно выходить на сцену.

Кузнец Андрей Черногор создал доспехи для Jerry Heil. Фото: Суспільне Культура

"У костюмов большой вес, с ними трудно двигаться. Но мы сознательно выбрали это, чтобы это были не просто символы, а чтобы мы могли транслировать свою идею "трушно". За референс для моего костюма мы брали изображение архангела Михаила. Мы смотрели его наряды. Мы читали о том, что он транслирует. Мы очень много перебрали разного контента для того, чтобы остановиться именно на этом образе и символе", — объяснила Jerry Heil.

Кольчуга alyona alyonа весит три килограмма и состоит из 10 тысяч колец. Кейп звезды имеет много слоев. Им стилист Маргарита Шекель пыталась показать, что жизнь современной женщины наполнена испытаниями и сложностями. Однако, несмотря на все трудности, украинки достойно одолевают все проблемы и дальше идут "с мечом" в руках, как настоящие воины.

"Это действительно тяжелая вещь, но когда ты ее надеваешь, то срастаешься с ней и она как бы становится частью тебя, которая делает твою жизнь тяжелее, но у меня есть задача и есть команда", — поделилась певица.

Напомним, Alyona Alyona и Jerry Heil засияли на открытии Евровидения-2024. А также мы рассказывали, что думают конкурсанты Евровидения о песне Alyona Alyona и Jerry Heil.