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Коллеги Сморигина из "Дизель Шоу" трогательно поздравили его с 45-летием

28 января 2024 10:21
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Коллеги Сморигина из "Дизель Шоу" трогательно поздравили его с 45-летием
Актер Евгений Сморигин. Фото: Instagram/smorigin_evgeni
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Актер "Дизель Студио", которое, в частности, занимается производством "Дизель Шоу", Евгений Сморигин празднует день рождения. 28 января ему исполнилось 45 лет. С самого утра актера поздравили звездные коллеги по популярному шоу.

Соответствующая публикация появилась в соцсетях "Дизель Студио".

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Руководство и актеры "Дизель Студио" отметили, что актер на протяжении многих лет остается самой главной бабушкой страны. Они имели в виду образ Евгении Михайловны, в котором Сморигин часто появляется как в шоу, так и в своих соцсетях. Коллеги Евгения отметили, что звездный именинник с легкостью олицетворяет роль любой сложности, отчего зрители не могут сдержать смех.

"Мы искренне желаем тебе оставаться таким, каким ты есть — смелым, отважным, честным, справедливым, харизматичным! И это далеко не все преимущества, которыми ты обладаешь! Продолжай ярко сиять со сцены, а мы всегда поддержим и будем рядом. Люби, вдохновляй, твори", — написали коллеги Сморигина.

Скриншот: Instagram/dizelstudio

Первой лайк под публикацией поставила коллега Евгения, актриса "Дизель Студио", певица Виктория Булитко. Сам Сморигин в своих соцсетях пока не сделал публикаций.

Отметим, у Евгения есть белорусское гражданство. Но еще в 2022 году актер сдал экзамен по языку, чтобы получить паспорт Украины. Впрочем, об успехе в этом вопросе Сморигин публично не сообщал.

Напомним, ранее мы писали, как актеры "Дизель Шоу" отреагировали на хейт по поводу своего номера об украинской семье в оккупации. Также мы рассказывали, что Сергей Притула устроил Лесе Никитюк трогательный сюрприз на съемочной площадке.

День рождения
Дизель шоу
актеры
украинские звезды

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