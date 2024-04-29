Дмитро Коляденко готовий захищати українців на фронті — деталі

Шоумен та співак Дмитро Коляденко. Фото: instagram.com/kolyadenkodima_official

Відомий український шоумен та співак Дмитро Коляденко зізнався, чи готовий він служити у Збройних Силах України, якщо отримає повістку. Артист повідомив, що не боїться свого громадянського обов'язку та стоїть на обліку у ТЦК та СП.

Про це він розповів у телемарафоні "Єдині новини".

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Артист повідомив про те, що не уникає військової служби та стоїть на обліку в ТЦК. Коляденко повідомив, що у разі отримання повістки, готовий стати на захист нашої країни.

"Я на обліку. Все чесно. Всі знають, що я у Києві. Я тут. Якщо прийде повістка, звісно, я буду там. Це мій обов'язок. Я ж чоловік", — розповів артист.

Зараз шоумен працює в театрі і його виступи збирають аншлаги. Коляденко пояснює, що своєю діяльністю дозволяє українцям трохи відволіктися від війни та отримати насолоду від мистецтва.

Артист пишається можливістю підтримувати моральний дух українців та бути для них своєрідним "психологом" у такі важки для нашої країни часи.

"Мені здається, зараз я роблю все правильно. Беру участь у виставах. У мене є така місія — допомагати людям зі сцени. Ми, актори, як психологи. Зараз аншлаги по всій Україні, бо вистави дають світло. Люди приходять і забувають, що триває війна. Вони отримують бальзам на душу. Вони вимикаються від часу, бо є мистецтво і драматургія. Мені здається, що це правильно бути мені поки на сцені і тішити глядача України", — поділився артист.

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