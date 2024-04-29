Дмитрий Коляденко готов защищать украинцев на фронте.

Шоумен и певец Дмитрий Коляденко. Фото: instagram.com/kolyadenkodima_official

Известный украинский шоумен и певец Дмитрий Коляденко признался, готов ли он служить в Вооруженных силах Украины, если получит повестку. Артист сообщил, что не боится своего гражданского долга и состоит на учете в ТЦК и СП.

Об этом он рассказал в телемарафоне "Єдині новини".

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Артист сообщил о том, что не избегает военной службы и состоит на учете в ТЦК. Коляденко сообщил, что в случае получения повестки готов стать на защиту нашей страны.

"Я на учете. Все честно. Все знают, что я в Киеве. Я здесь. Если придет повестка, конечно, я буду там. Это моя обязанность. Я же мужчина", — рассказал артист.

Сейчас шоумен работает в театре, и его выступления собирают аншлаги. Коляденко объясняет, что своей деятельностью позволяет украинцам немного отвлечься от войны и насладиться искусством.

Артист гордится возможностью поддерживать моральный дух украинцев и быть для них своеобразным "психологом" в столь трудные для нашей страны времена.

"Мне кажется, сейчас я делаю все правильно. Участвую в спектаклях. У меня есть такая миссия — помогать людям со сцены. Мы, актеры, как психологи. Сейчас аншлаги по всей Украине, потому что спектакли дают свет. Люди приходят и забывают, что идет война. Они получают бальзам на душу. Они выключаются от времени, потому что есть искусство и драматургия. Мне кажется, что это правильно быть мне пока на сцене и радовать зрителя Украины", — поделился артист.

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