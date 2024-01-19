Колишня дружина Ченнінга Татума чекає на третю дитину

Акторка Дженна Деван. Фото: instagram.com/romper/

Зірка фільму "Крок вперед" і колишня дружина Ченнінга Татума Дженна Девен чекає на третю дитину. Зірка з'явилася з округлими формами на обкладинці журналу.

Про це стало відомо з фотосесія видання Romper.

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Акторка має десятирічну доньку Еверлі від Ченнінга Татума і трирічного сина Каллума від чоловіка Стіва Казі. В інтерв'ю виданню вона розповіла про виховання дітей.

Акторка Дженна Деван. Фото: instagram.com/romper/

Акторка Дженна Деван. Фото: instagram.com/romper/

Акторка Дженна Деван. Фото: instagram.com/romper/

Акторка Дженна Деван. Фото: instagram.com/romper/

Акторка Дженна Деван. Фото: instagram.com/romper/

"Це завжди подорож. Це ніколи не закінчується. Ти просто навчаєшся по ходу справи і стаєш кращою у певних речах", — сказала зірка.

Вона додала, що їй було складно після народження другої дитини, оскільки доти дочка завжди була її пріоритетом.

"Спочатку було дуже важко. І їй безперечно було важко. Але вона любить Каллума. Вона дійсно його обожнює", — гоговорить Дженна Девен.

Дженна і Ченнінг Татум познайомилися на зйомках фільму "Крок вперед" у 2005 році. 2009 року вони таємно зіграли весілля, а 2018 року оголосили про розлучення. Ченнінг Татум зараз у стосунках із актрисою Зої Кравіц. Пара нещодавно заручилася.

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