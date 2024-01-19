Бывшая жена Ченнинга Татума ждет третьего ребенка

Актриса Дженна Дэвен. Фото: instagram.com/romper/

Звезда фильма "Шаг вперед" и бывшая жена Ченнинга Татума Дженна Дэвен ждет третьего ребенка. Звезда появилась с округлыми формами на обложке журнала.

Об этом стало известно с фотосессии издания Romper.

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У актрисы есть десятилетняя дочь Эверли от Ченнинга Татума и трехлетний сын Каллум от мужа Стива Кази. В интервью изданию она рассказала о воспитании детей.

Актриса Дженна Дэван. Фото: instagram.com/romper/

Актриса Дженна Дэван. Фото: instagram.com/romper/

Актриса Дженна Дэван. Фото: instagram.com/romper/

Актриса Дженна Дэван. Фото: instagram.com/romper/

Актриса Дженна Дэван. Фото: instagram.com/romper/

"Это всегда путешествие. Это никогда не заканчивается. Ты просто учишься по ходу дела и становишься лучше в определенных вещах", — сказала звезда.

Она добавила, что ей было сложно после рождения второго ребенка, поскольку дочь всегда была ее приоритетом.

"Сначала было очень тяжело. И ей определенно было тяжело. Но она любит Каллума. Она действительно его обожает", — говорит Дженна Дэвен.

Дженна и Ченнинг Татум познакомились на съемках фильма "Шаг вперед" в 2005 году. В 2009 году они тайно сыграли свадьбу, а в 2018 году объявили о разводе. Ченнинг Татум сейчас в отношениях с актрисой Зои Кравиц. Пара недавно обручилась.

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