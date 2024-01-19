Розкішна Жизель Бюндхен показала у золоті супермодельну фігуру

Модель Жизель Бюндхен. Фото: harpersbazaar.com

Модель Жизель Бюндхен стала героїнею обкладинки лютневого номеру відомого журналу. Супермодель взяла участь у фотосесії та розповіла в інтерв'ю про харчові звички та життя після слави.

Про це пише Harper's Bazaar.

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На обкладинці Жизель позувала модному фотографу Альберто Родрігесу у топі та спідниці Bottega Veneta з колекції весна-літо-2024, також модель приміряла образи Ferragamo, Victoria Beckham, Dior, JW Anderson, Louis Vuitton, Loewe та інших брендів.

Модель Жизель Бюндхен. Фото: harpersbazaar.com

Модель Жизель Бюндхен. Фото: harpersbazaar.com

З 2002 по 2016 рік Бюндхен входила до списку Forbes як найоплачуваніша модель у світі. Після того, як вона переїхала до Бостона, скоротила кількість роботи і в 2009 році вийшла заміж за гравця в американський футбол Тома Бреді, від якого народила сина Бенджаміна і дочку Вівіан.

Коли модель-початківець жила в Нью-Йорку і працювала, за її словами, 350 днів на рік, вона харчувалася сигаретами, фраппучіно, піцою і вином. Це був спосіб підняти собі настрій. Зрештою у Бюндхен почалися напади паніки. Вона звернулася до лікаря-остеопата, який порадив відмовитися від алкоголю, кофеїну, цукру та глютена.

Модель Жизель Бюндхен. Фото: harpersbazaar.com

Модель Жизель Бюндхен. Фото: harpersbazaar.com

Модель Жизель Бюндхен. Фото: harpersbazaar.com

Жизель навіть намагалася перейти на веганську дієту через любов до тварин, але страждала від нестачі поживних речовин. Сьогодні вона їсть мінімальну кількість м'яса, яке ретельно вибирає.

"Я хочу прожити якомога довше, почуваючись якнайкраще, але щоб цього досягти, я повинна приймати рішення сьогодні. У вас можуть бути всі гроші у світі. Якщо у вас немає здоров'я, його неможливо купити", — говорить модель.

Модель Жизель Бюндхен. Фото: harpersbazaar.com

Модель Жизель Бюндхен. Фото: harpersbazaar.com

Модель Жизель Бюндхен. Фото: harpersbazaar.com

Модель Жизель Бюндхен. Фото: harpersbazaar.com

Модель Жизель Бюндхен. Фото: harpersbazaar.com

Свої харчові звички вона виробила у дитинстві, коли проживала у Бразилії в компанії матері та п'яти сестер. У сім'ї було не прийнято позбавлятися залишків їжі.

Модель Жизель Бюндхен. Фото: harpersbazaar.com

Модель Жизель Бюндхен. Фото: harpersbazaar.com

"Якщо в неділю ми готували барбекю, то по понеділках все м'ясо, що залишилося, йшло на arroz carreteiro — рис з м'ясом, змішаний з цибулею і помідорами", — розповідає Жизель.

"Ти — це те, звідки ти родом. Все, чому я навчилася в дитинстві, залишилося в мені. Це не змінюється. Багато в чому завдяки цьому я була в безпеці, тому що моя система цінностей була така сильна. Сьогодні маючи доступ до всього, я відчуваю, що прості речі найкраще, тому що я постійно намагаюся до них повернутися. Зрештою, саме ці речі роблять мене самою щасливою", — говорить зірка.

14-річний Бенджамін та 11-річна Вівіан отримали зовсім інше виховання, ніж Бюндхен.

"Те, як ти облаштуєш свою кімнату, як організуєш і застелиш свою постіль, — це те, як ти житимеш усе своє життя", — переконана зірка.

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