Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Розкішна Жизель Бюндхен показала у золоті супермодельну фігуру arrow

Розкішна Жизель Бюндхен показала у золоті супермодельну фігуру

19 січня 2024 11:35
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Розкішна Жизель Бюндхен показала у золоті супермодельну фігуру
Модель Жизель Бюндхен. Фото: harpersbazaar.com
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Модель Жизель Бюндхен стала героїнею обкладинки лютневого номеру відомого журналу. Супермодель взяла участь у фотосесії та розповіла в інтерв'ю про харчові звички та життя після слави.

Про це пише Harper's Bazaar.

Читайте також:

Супермодель Жизель Бюндхен підкорила чергову обкладинку

На обкладинці Жизель позувала модному фотографу Альберто Родрігесу у топі та спідниці Bottega Veneta з колекції весна-літо-2024, також модель приміряла образи Ferragamo, Victoria Beckham, Dior, JW Anderson, Louis Vuitton, Loewe та інших брендів.

 

Модель Жизель Бюндхен. Фото: harpersbazaar.com
Модель Жизель Бюндхен. Фото: harpersbazaar.com

 

Модель Жизель Бюндхен. Фото: harpersbazaar.com
Модель Жизель Бюндхен. Фото: harpersbazaar.com

З 2002 по 2016 рік Бюндхен входила до списку Forbes як найоплачуваніша модель у світі. Після того, як вона переїхала до Бостона, скоротила кількість роботи і в 2009 році вийшла заміж за гравця в американський футбол Тома Бреді, від якого народила сина Бенджаміна і дочку Вівіан.

Коли модель-початківець жила в Нью-Йорку і працювала, за її словами, 350 днів на рік, вона харчувалася сигаретами, фраппучіно, піцою і вином. Це був спосіб підняти собі настрій. Зрештою у Бюндхен почалися напади паніки. Вона звернулася до лікаря-остеопата, який порадив відмовитися від алкоголю, кофеїну, цукру та глютена.

 

Модель Жизель Бюндхен. Фото: harpersbazaar.com
Модель Жизель Бюндхен. Фото: harpersbazaar.com

 

Модель Жизель Бюндхен. Фото: harpersbazaar.com
Модель Жизель Бюндхен. Фото: harpersbazaar.com

 

Модель Жизель Бюндхен. Фото: harpersbazaar.com
Модель Жизель Бюндхен. Фото: harpersbazaar.com

Жизель навіть намагалася перейти на веганську дієту через любов до тварин, але страждала від нестачі поживних речовин. Сьогодні вона їсть мінімальну кількість м'яса, яке ретельно вибирає.

"Я хочу прожити якомога довше, почуваючись якнайкраще, але щоб цього досягти, я повинна приймати рішення сьогодні. У вас можуть бути всі гроші у світі. Якщо у вас немає здоров'я, його неможливо купити", — говорить модель.

 

Модель Жизель Бюндхен. Фото: harpersbazaar.com
Модель Жизель Бюндхен. Фото: harpersbazaar.com

 

Модель Жизель Бюндхен. Фото: harpersbazaar.com
Модель Жизель Бюндхен. Фото: harpersbazaar.com

 

Модель Жизель Бюндхен. Фото: harpersbazaar.com
Модель Жизель Бюндхен. Фото: harpersbazaar.com

 

Модель Жизель Бюндхен. Фото: harpersbazaar.com
Модель Жизель Бюндхен. Фото: harpersbazaar.com

 

Модель Жизель Бюндхен. Фото: harpersbazaar.com
Модель Жизель Бюндхен. Фото: harpersbazaar.com

Свої харчові звички вона виробила у дитинстві, коли проживала у Бразилії в компанії матері та п'яти сестер. У сім'ї було не прийнято позбавлятися залишків їжі.

 

Модель Жизель Бюндхен. Фото: harpersbazaar.com
Модель Жизель Бюндхен. Фото: harpersbazaar.com

 

Модель Жизель Бюндхен. Фото: harpersbazaar.com
Модель Жизель Бюндхен. Фото: harpersbazaar.com

"Якщо в неділю ми готували барбекю, то по понеділках все м'ясо, що залишилося, йшло на arroz carreteiro — рис з м'ясом, змішаний з цибулею і помідорами", — розповідає Жизель.

"Ти — це те, звідки ти родом. Все, чому я навчилася в дитинстві, залишилося в мені. Це не змінюється. Багато в чому завдяки цьому я була в безпеці, тому що моя система цінностей була така сильна. Сьогодні маючи доступ до всього, я відчуваю, що прості речі найкраще, тому що я постійно намагаюся до них повернутися. Зрештою, саме ці речі роблять мене самою щасливою", — говорить зірка.

14-річний Бенджамін та 11-річна Вівіан отримали зовсім інше виховання, ніж Бюндхен.

"Те, як ти облаштуєш свою кімнату, як організуєш і застелиш свою постіль, — це те, як ти житимеш усе своє життя", — переконана зірка.

Нагадаємо, Аліна Гросу приголомшила відвертими фото в купальнику.

Раніше пишнотіла Лана Дель Рей похизувалась формами у шовковій білизні від Кім Кардаш’ян.

фото
закордонні зірки
зірки
фотосесія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

6 січня 2024

20:28 Соня Морозюк вперше прокоментувала причетність до вкрадених коштів у Міноборони

Актуальне по темі