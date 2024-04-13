Когда кума Макса Барских из группы ВИА Гра вернется в Украину

Певица Миша Романова. Фото: Instagram/misharomanova

После начала полномасштабной войны бывшая участница группы "ВИА Гра" Миша Романова переехала с сыном и мамой в Германию. Впрочем, окончательно возвращаться на Родину уроженка Херсона пока не планирует.

Об этом 33-летняя певица рассказала в интервью изданию "ТиКиїв".

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По словам Миши, кумом и близким другом которой является певец Макс Барских, сейчас она живет на две страны. Бывшая участница так называемой новой "ВИА Гры" часто приезжает в Киев, но сына Мартина с собой не берет. Так, например, последний приезд Романовой пришелся на массированную ракетную атаку.

"Я постоянно спускаюсь в укрытие и в этот момент думаю: хорошо что сейчас мой пятилетний сын в безопасности, с моей мамой в Германии. Хорошо, что он не слышит этих сирен и страшных взрывов", — призналась Романова.

Певица, которой приписывают романтические отношения с сыном известного режиссера, продюсера Александра Роднянского, Алексом, считает — необходимо сохранить самое ценное. Речь идет о детях, которым, по словам артистки, очень важно чувствовать безопасность и покой.

"Поэтому я планирую свой переезд с сыном в Украину уже после окончания войны", — подытожила Романова.

Напомним, ранее мы писали, что бывшая участница группы "ВИА Гра" Санта Димопулос призналась, свободно ли ее сердце после развода с известным бизнесменом. Также мы рассказывали, что бывшая жена шоумена Владимира Остапчука назвала причину их развода.