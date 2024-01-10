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Бывший муж Ани Лорак впервые прокомментировал свой развод

10 января 2024 10:56
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Колишній чоловік Ані Лорак вперше прокоментував своє розлучення
Мурат Налчаджиоглу с бывшей супругой Лилией. Фото: instagram.com/muratnalca/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Экс-супруг певицы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу подтвердил, что развелся со своей второй женой Лилией. Пара сыграла свадьбу в июне 2023 года.

Налчаджиоглу в социальной сети защитил новую избранницу.

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По словам бизнесмена, он всегда предпочитает молчать о том, что происходит в его личной жизни. Но теперь он просит подписчиков перестать беспокоить его и новую избранницу Анастасию.

 

Бывший муж Ани Лорак впервые прокомментировал свой развод. Фото: instagram.com/muratnalca/
Бывший супруг Ани Лорак впервые прокомментировал свой развод. Фото: instagram.com/muratnalca/

 

Бывший муж Ани Лорак с новой избранницей. Фото: instagram.com/muratnalca/
Бывший супруг Ани Лорак с новой избранницей. Фото: instagram.com/muratnalca/

"Она не принимала участия в моем процессе развода с моей бывшей супругой. Решение, которое я принял по прекращению брака. Это произошло еще до того, как я с ней познакомился, пожалуйста, уважайте людей и их выбор. Я просто желаю всем мира и просто счастья. Спасибо за понимание и, пожалуйста, перестаньте беспокоить нас. Иногда вы выбираете путь, который может быть удивительным для некоторых людей, но они не знают, что на самом деле хорошо для людей, выбирающих этот путь. В этот момент я чувствую с ней полную гармонию в жизни. Я провожу свою жизнь, которую никогда не чувствовал и которая никогда не закончится", — прокомментировал он.

Слухи о разрыве с Лилией появились после того, как женщина удалила все общие фото с ним, учитывая кадры с их свадьбы. Пара поженилась в начале июня этого года в Конча-Заспе. Лилия даже отписалась от Мурата в соцсетях. В шапке профиля Налчаджиоглу в Instagram убрал информацию о том, что он супруг Лилии. Их отношения продолжались более двух лет.

Напомним, в звездной семье "Форсажа" неожиданный развод.

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