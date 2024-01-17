Колишній чоловік Фергі знову став батьком

Джош Дюамель з дружиною. Фото: instagram.com/joshduhamel/

Джош Дюамель і його набагато молодша дружина Одра Марі оголосили щасливу новину про те, що у них народилася перша спільна дитина. 51-річний актор і модель, яка молодша за нього на два десятиліття, поділилися в Instagram милою чорно-білою фотографією ніг свого сина.

Про це пише Daily Mail.

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У підписі до фото було зазначено, що хлопчика назвали Шепардом Лоуренсом Дюамелем і він народився 11 січня цього року. Це перша дитина для Одри та друга для Джоша, який уже має 10-річного сина Ексла зі своєю колишньою дружиною 48-річною Фергі з Black Eyed Peas.

Незабаром після оголошення про те, що вони чекають первістка, Джош поділився, як відреагував його син Ексл на новину про те, що у нього народиться брат.

"Він у захваті від цього, але у нього просто багато питань. Він каже: "Ти все одно будеш любити мене, правда?". Я сказав: "Звичайно, я все ще буду любити тебе". І він каже: "Я все одно буду твоїм первістком, так?" Я кажу: "Так, ти все-таки первісток!", — сміючись, сказав в одному з інтерв'ю Дюамель.

Він сказав, що Ексл "любить дітей", і зазначив, що "був таким же у своєму віці".

Джош і Одра почали стосунки наприкінці 2018 року, а він оголосив про заручини з нею в січні 2022 року. Вони одружилися 10 вересня того ж року.

Колишня Джоша Фергі дала зрозуміти, що вона в хороших стосунках з ними, прокоментувавши: "Я справді рада за вас", додавши усміхнений емодзі з сердечками.

"Ексл не може дочекатися, щоб стати старшим братом", — додала вона до свого коментаря, який отримав тисячі лайків.

Незабаром після оголошення Джош обговорив милий коментар своєї колишньої в шоу Джесс Кейгл.

Після того, як Кейгл сказав, що це приємно бачити, як "колишні, у яких є діти, підтримують одне одного, поводяться як дорослі, що, як не дивно ви не бачите такого часто".

Джош відповів: "Фергі — дивовижна жінка".

Джош і Фергі були разом багато років. Вони почали зустрічатися в 2004 році і заручилися в 2007 році, а через два роки одружилися. Пара стала батьками Ексла в 2013 році. Актор та співічка розійшлися в 2017 році.

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