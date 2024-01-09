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Ліндсі Лохан вперше після народження дитини вийшла на червону доріжку

9 січня 2024 11:35
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Ліндсі Лохан вперше після народження дитини вийшла на червону доріжку
Акторка Ліндсі Лохан. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Акторка Ліндсі Лохан декілька місяців тому вперше стала матір'ю. Зірка вийшла у світ на нью-йоркській прем'єрі мюзиклу "Погані дівчата" за мотивами культового фільму 2004 року з Лохан у головній ролі.

Про це пише Daily Mail.

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На прем'єрі Лохан возз'єдналася з актрисою Тіною Фей, яка також знімалася у фільмі 2004 року, а також стала автором сценарію мюзиклу. Ліндсі з'явилася на червоній доріжці в чорній сукні Alexandre Vauthier, прикрашеній кристалами.

 

Акторка Ліндсі Лохан. Фото: Reuters
Акторка Ліндсі Лохан. Фото: Reuters

 

Акторка Ліндсі Лохан. Фото: Reuters
Акторка Ліндсі Лохан. Фото: Reuters

Ліндсі вже возз'єдналася зі своїми колегами по "Поганим дівчаткам" для реклами торгової мережі Walmart, в якому проходила "чорна п'ятниця". У зйомках також взяли участь Аманда Сейфрід, Лейсі Чаберт, Деніел Францезе та Раджив Сурендра. А ось Рейчел МакАдамс, яка зіграла головну антагоністку фільму Реджіну Джордж, від зйомок відмовилася.

 

У новому мюзиклі роль Кеді Хірон, яку грала Ліндсі, виконає Енгаурі Райс, а роль Реджіни Джордж Рене Репп. Сама Лохан останнім часом дуже рідко виходить у світ. У липні 2023 року вона народила сина Луая від свого чоловіка, арабського фінансиста Бандера Шамаса, за якого вийшла заміж у 2022 році.

Нагадаємо, жінка-троянда Дженніфер Лопес та гламурна "Барбі" сяяли на врученні "Золотого глобуса".

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