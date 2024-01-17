Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Бывший муж Ферги снова стал отцом arrow

Бывший муж Ферги снова стал отцом

17 января 2024 09:33
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Бывший муж Ферги снова стал отцом
Джош Дюамель с супругой. Фото: instagram.com/joshduhamel/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Джош Дюамель и его молодая супруга Одра Мари объявили счастливую новость о том, что у них родился первый общий ребенок. 51-летний актер и модель, которая младше его на два десятилетия, поделились в Instagram милой черно-белой фотографией ног своего сына.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Счастливое событие в семье Джоша Дюамеля

В подписи к фото было отмечено, что мальчика назвали Шепардом Лоуренсом Дюамелем и он родился 11 января этого года. Это первый ребенок для Одры и второй для Джоша, у которого уже 10-летний сын Эксл от его бывшей супруги 48-летней Ферги из Black Eyed Peas.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оставить комментарий

Вскоре после объявления о том, что они ждут первенца, Джош поделился, как отреагировал его сын Эксл на новость о том, что у него родится брат.

"Он в восторге от этого, но у него просто много вопросов. Он говорит: "Ты все равно будешь любить меня, правда?". Я сказал: "Конечно, я буду любить тебя". И он говорит: "Я все равно буду твоим первенцем, да?". Я говорю: "Да, ты все-таки первенец!", — смеясь, сказал в одном из интервью Дюамель.

Он сказал, что Эксл "любит детей" и отметил, что "был таким же в своем возрасте".

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post shared by Fergie (@fergie)

Джош и Одра начали отношения в конце 2018 года, актер объявил об их помолвке в январе 2022 года. Они поженились 10 сентября того же года.

Бывшая Джоша Ферги дала понять, что она в хороших отношениях с ними, прокомментировав: "Я действительно рада за вас", добавив улыбающийся эмодзи с сердечками.

"Эксл не может дождаться, чтобы стать старшим братом", — добавила она к своему комментарию, получившему тысячи лайков.

Вскоре после объявления Джош обсудил милый комментарий своей бывшей в шоу Джесс Кейгл.

После того, как Кейгл сказал, как приятно видеть, что "бывшие, у которых есть дети, поддерживают друг друга, ведут себя как взрослые, что, как ни странно вы не увидите такого часто".

Джош ответил: "Ферги — удивительная женщина".

Джош и Ферги были вместе много лет. Они начали встречаться в 2004 году и обручились в 2007 году, а два года спустя поженились. Пара стала родителями Эксла в 2013 году. Актер и певица разошлись в 2017 году.

Напомним, Линдси Лохан впервые после рождения ребенка вышла на красную дорожку.

Ранее стало известно, что Канье Уэст требует от новой супруги родить ему ребенка.

дети
зарубежные звезды
звезды
звездная пара

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

15 января 2024

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

Актуальное по теме