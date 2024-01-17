Бывший муж Ферги снова стал отцом

Джош Дюамель с супругой. Фото: instagram.com/joshduhamel/

Джош Дюамель и его молодая супруга Одра Мари объявили счастливую новость о том, что у них родился первый общий ребенок. 51-летний актер и модель, которая младше его на два десятилетия, поделились в Instagram милой черно-белой фотографией ног своего сына.

Об этом пишет Daily Mail.

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В подписи к фото было отмечено, что мальчика назвали Шепардом Лоуренсом Дюамелем и он родился 11 января этого года. Это первый ребенок для Одры и второй для Джоша, у которого уже 10-летний сын Эксл от его бывшей супруги 48-летней Ферги из Black Eyed Peas.

Вскоре после объявления о том, что они ждут первенца, Джош поделился, как отреагировал его сын Эксл на новость о том, что у него родится брат.

"Он в восторге от этого, но у него просто много вопросов. Он говорит: "Ты все равно будешь любить меня, правда?". Я сказал: "Конечно, я буду любить тебя". И он говорит: "Я все равно буду твоим первенцем, да?". Я говорю: "Да, ты все-таки первенец!", — смеясь, сказал в одном из интервью Дюамель.

Он сказал, что Эксл "любит детей" и отметил, что "был таким же в своем возрасте".

Джош и Одра начали отношения в конце 2018 года, актер объявил об их помолвке в январе 2022 года. Они поженились 10 сентября того же года.

Бывшая Джоша Ферги дала понять, что она в хороших отношениях с ними, прокомментировав: "Я действительно рада за вас", добавив улыбающийся эмодзи с сердечками.

"Эксл не может дождаться, чтобы стать старшим братом", — добавила она к своему комментарию, получившему тысячи лайков.

Вскоре после объявления Джош обсудил милый комментарий своей бывшей в шоу Джесс Кейгл.

После того, как Кейгл сказал, как приятно видеть, что "бывшие, у которых есть дети, поддерживают друг друга, ведут себя как взрослые, что, как ни странно вы не увидите такого часто".

Джош ответил: "Ферги — удивительная женщина".

Джош и Ферги были вместе много лет. Они начали встречаться в 2004 году и обручились в 2007 году, а два года спустя поженились. Пара стала родителями Эксла в 2013 году. Актер и певица разошлись в 2017 году.

Напомним, Линдси Лохан впервые после рождения ребенка вышла на красную дорожку.

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