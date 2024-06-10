Экс муж Лорак поздравил их общую дочь с днем рождения — фото

Предприниматель Мурат Налчаджиоглу. Фото: instagram.com/muratnalca/

Бывший муж предательницы Ани Лорак и предприниматель Мурат Налкакиоглу показал их дочь Софию. Он трогательно поздравил подросшую девочку с днем рождения.

Об этом он написал в Stories на своей странице Instagram.

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По случаю дня рождения бизнесмен опубликовал фото подросшей дочери Софии в своих сториз. Девочке девятого июня исполнилось 13 лет.

Предприниматель Мурат Налчаджиоглу с дочерью Софией. Фото: instagram.com/muratnalca/

На фото дочь Лорак и Налкакиоглу позирует в светлой рубашке с черным корсетом и галстуком. Образ девочка дополнила стрелками и темным маникюром.

"С днем рождения! Люблю!" — обратился к дочери Мурат.

Предприниматель Мурат Налчаджиоглу поздравил дочь Софию. Фото: instagram.com/muratnalca/

Напомним, певица Ани Лорак и Мурат Налкакиоглу прожили в браке более десяти лет и развелись в 2019 году. Дочь пары сейчас проживает вместе с мамой-предательницей в Москве и приезжает в гости к папе в Киев. Певица после начала полномасштабного вторжения РФ осталась работать в стране-агрессорке.

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