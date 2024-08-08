Стоматолог подсадил Канье Веста на наркотики — детали

Рэпер и владелец бренда одежды Канье Веста. Фото: instagram.com/kanyewestbianca/

Бывший руководитель команды Канье Веста Майло Яннопулос обвинил стоматолога Томаса Коннелли в том, что тот подсадил рэпера на "веселящий газ". Он объяснил главную мотивацию врача.

Об этом пишет Page Six.

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По словам Яннопулоса, поставляя Канье наркотик, врач пытался "усыпить" здравый смысл рэпера и присвоить его деньги.

"Коннелли подсадил Канье на "веселящий газ". Я считаю, что Коннелли пытался уменьшить умственные способности рэпера, чтобы Коннелли и его деловые партнеры могли извлечь из него миллионы долларов", — утверждает бывший работник Веста.

Яннопулос, работавший на рэпера несколько последних лет, подтвердил, что подал жалобу на Коннелли в Калифорнийский стоматологический совет, утверждая, что врач является "опасным хищником, нацеленным на афроамериканских знаменитостей".

Он опубликовал письменные показания под присягой, в которых утверждалось, что дантист брал из Веста 50 000 долларов в месяц за поставку "веселящего газа" для "рекреационных" целей.

Яннопулос также обвинил Коннелли в том, что он дал Канье газ даже после того, как у него появились "тревожные симптомы, вызвавшие беспокойство".

В жалобе утверждается, что звездный дантист дал Весту столько газа, что у него дома было "четыре баллона огромного размера".

Представитель Коннелли отрицает обвинения, заявив, что заявления Яннопулоса "намеренно вводят в заблуждение".

Напомним, Канье Вест со скандальной женой сходил в кино. А раньше мы писали, что жена Канье Веста надевала платье из колготок.