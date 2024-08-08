Стоматолог подсадил Канье Веста на наркотики — детали

Бывший работник Канье Веста утверждает, что стоматолог подсадил рэпера на "веселящий газ"
Бывший руководитель команды Канье Веста Майло Яннопулос обвинил стоматолога Томаса Коннелли в том, что тот подсадил рэпера на "веселящий газ". Он объяснил главную мотивацию врача.
Об этом пишет Page Six.
Врач подсадил Канье Веста на наркотики
По словам Яннопулоса, поставляя Канье наркотик, врач пытался "усыпить" здравый смысл рэпера и присвоить его деньги.
"Коннелли подсадил Канье на "веселящий газ". Я считаю, что Коннелли пытался уменьшить умственные способности рэпера, чтобы Коннелли и его деловые партнеры могли извлечь из него миллионы долларов", — утверждает бывший работник Веста.
Яннопулос, работавший на рэпера несколько последних лет, подтвердил, что подал жалобу на Коннелли в Калифорнийский стоматологический совет, утверждая, что врач является "опасным хищником, нацеленным на афроамериканских знаменитостей".
Он опубликовал письменные показания под присягой, в которых утверждалось, что дантист брал из Веста 50 000 долларов в месяц за поставку "веселящего газа" для "рекреационных" целей.
Яннопулос также обвинил Коннелли в том, что он дал Канье газ даже после того, как у него появились "тревожные симптомы, вызвавшие беспокойство".
В жалобе утверждается, что звездный дантист дал Весту столько газа, что у него дома было "четыре баллона огромного размера".
Представитель Коннелли отрицает обвинения, заявив, что заявления Яннопулоса "намеренно вводят в заблуждение".
Напомним, Канье Вест со скандальной женой сходил в кино. А раньше мы писали, что жена Канье Веста надевала платье из колготок.
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