Колишній візажист Меган Маркл розповів про секрети макіяжу

Герцогиня Сассекська Меган Маркл. Фото: Reuters

Меган Маркл завжди має неперевершений вигляд. Далеко не у кожній поїздці герцогиню Сассекську супроводжують професіонали, однак вона завжди виглядає свіжою та доглянутою. Її колишній візажист розкрив секрети, завдяки яким вона має бездоганний вигляд.

Про це пише Us Weekly.

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Зараз Герцогиня Сассекська разом з чоловіком принцом Гаррі перебуває в офіційному турі в Нігерії і їй вдається відмінно виглядати без професійного перукаря та візажиста. Професіонал розповів про її секрети у макіяжі.

"Вона любить використовувати рум'яна та підкреслювати вилиці. Також вона любить виразні широкі брови", — зізнається її колишній візажист Мартін.

Цікаво, що її чоловіку, принцу Гаррі, не подобається косметика на її обличчі.

Хоча Мартін зараз не працює на Меган, вони продовжують постійно підтримувати зв'язок. Фахівцю подобається те, як герцогиня вміє користуватися косметикою.

Герцогиня Сассекська Меган Маркл із чоловіком принцом Гаррі. Фото: Reuters

Нагадаємо, принц Гаррі не зустрівся із братом під час поїздки на батьківщину. А раніше принц Гаррі вперше приїхав до Англії після оголошення діагнозу невістки.