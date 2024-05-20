Бывший визажист Меган Маркл рассказал о секретах макияжа

Герцогиня Сассекская Меган Маркл. Фото: Reuters

Меган Маркл всегда выглядит непревзойденно. Далеко не в каждой поездке с герцогиню Сассексескую сопровождают профессионалы, однако она всегда выглядит свежей и ухоженной. Ее бывший визажист раскрыл секреты, благодаря которым она выглядит безупречно.

Об этом пишет Us Weekly.

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Сейчас Герцогиня Сассекская вместе с мужем принцем Гарри находится в официальном туре в Нигерии и ей удается отлично выглядеть без профессионального парикмахера и визажиста. Специалист рассказал о ее секретах в макияже.

"Она любит использовать румяна и подчеркивать скулы. Также она любит выразительные широкие брови", — признается ее бывший визажист Мартин.

Интересно, что ее мужу, принцу Гарри, не нравится косметика на ее лице.

Хотя Мартин сейчас не работает на Меган, они продолжают постоянно поддерживать связь. Специалисту нравится то, как герцогиня умеет пользоваться косметикой.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл с мужем принцем Гарри. Фото: Reuters

Напомним, принц Гарри не встретился с братом во время поездки на родину. А раньше принц Гарри впервые приехал в Англию после оглашения диагноза невестки.